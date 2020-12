EHC Urdorf zählt punkto Nachwuchsarbeit zu den besten Klubs der Schweiz

Dass beim Eishockey-­Club Urdorf hervorragende Arbeit im Nachwuchs geleistet wird, ist nicht erst seit der offiziellen Ehrung durch Swiss Ice Hockey bekannt. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schafften es immer wieder ehemalige «Stierchen» an die nationale oder gar internationale Spitze. Hier ein paar Beispiele ehemaliger EHCU-Nachwuchsspieler, die noch aktiv sind:

Dean Kukan: Der 27-jährige Defensivakteur startete von der Weihermatt aus eine schillernde Karriere, die ihn bis in die nordamerikanische NHL brachte. Kukan spielt seit 2015 bei den Columbus Blue Jackets und besitzt bei der Franchise aus dem Bundesstaat Ohio einen Vertrag bis 2022. Er war 2018 Teil jener Schweizer Nationalmannschaft, die an der Weltmeisterschaft ­Silber holte.

Chris Baltisberger: Der 29-­jährige Stürmer der ZSC Lions spielte in jungen Jahren zusammen mit Kukan auf der altehrwürdigen offenen Weihermatt. 2018 war auch der Oberengstringer dabei, als die Schweiz bis in den WM-Final vorstiess.

Phil Baltisberger: Der vier ­Jahre jüngere Bruder von Chris lernte sein Eishockey-Abc ebenfalls in Urdorf. 2018 wurde er mit den ZSC Lions Schweizer Meister.

Niki Altorfer: Der 30-jährige Stürmer begann beim EHCU mit Eishockeyspielen und lief unter anderem für Visp, die ­Rapperswil-Jona Lakers und die ZSC Lions auf. Auf

die laufende Saison wechselte Altorfer von Thurgau zum EHC Kloten und führt mit

den «Fliegern» die Tabelle der Swiss League klar an.

Schon in früheren Generationen trugen ehemalige Urdorfer ­Junioren den guten Ruf der ­hiesigen Nachwuchsarbeit in die ­weite Welt hinaus. Der ­ehemalige Kloten-Captain ­Romano Lemm (36) brachte es auf insgesamt 138 Länderspiele, war an sieben Welt­meisterschaften und an zwei Olympischen Spielen dabei. Er trat 2019 zurück.

In den 1990er- und 2000er-Jahren war die Generation um Martin Kout und Robert Slehofer ­ aktiv. Verteidiger Kout (48) ­wurde mit Kloten und dem ZSC insgesamt fünfmal ­Schweizer Meister, spielte in der Nationalmannschaft und gab 2007 ­seinen Rücktritt. ­Stürmer ­Slehofer (48) war vor ­allem für Fribourg-Gottéron ­aktiv, wurde zweimal für ­die National­mannschaft auf­geboten und ­beendete seine Karriere wie Kout 2007. Jerry ­Zuurmond (45) und Roman Honegger (48) spielten beide ebenfalls in der NLA für den ZSC – ­Zuurmond zu-

dem auch für ­Lugano – und ­liessen ihre ­Karrieren ge­meinsam beim EHC Urdorf ­ausklingen.

Einer der ersten Urdorfer, die national für Furore sorgten, war in den späten 1970er-

und frühen 1980er-Jahren ­Miguel Leemann. Der mittlerweile 62-jährige ehemalige ­Stürmer spielte sechs Jahre für den Zürcher SC in der NLA und NLB und kehrte nach einem Jahr beim EHC Basel auf die Weihermatt zurück. Dort ­gehörte er in seinem letzten Jahr als Aktiver im Winter 1986 jener legendären Urdorfer Mannschaft an, die in der 1. Liga Rang 3 erreichte.