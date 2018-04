Noch diese Woche geht es weiter

Gut aufgelegt war das Forum Weiningen bei seinem Apéro im Schlössli. Dank Heinz Brunner ist es zurück im Gemeinderat und mit Marc Isenring stellt es neu den Präsidenten der Rechnungsprüfungskommission. «Offenbar haben wir uns in der Vergangenheit so präsentieren können, dass die Bevölkerung Vertrauen in uns hat und mit uns die nächsten Jahre in Angriff nehmen will», sagte Brunner.