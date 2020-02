Dietiker Kindergärtler kriegen mehr Platz: Stimmvolk bewilligt 3,2 Millionen Franken für neuen Doppelchindsgi

Die Kinder im Gebiet Gjuch in Dietikon erhalten im August 2021 einen neuen Doppelkindergarten. Das hat das Dietiker Stimmvolk am Sonntag an der Urne entschieden. 4124 der insgesamt über 12000 Stimmberechtigten nahmen an der Abstimmung teil. 73,3 Prozent genehmigten einen Kredit von 3,219 Millionen Franken für den Neubau des zweigeschossigen Gjuch-Chindsgi und die Aufwertung des Quartierparks auf der Lozziwiese mit neuen Spielgeräten, einer Sandlandschaft mit Wasserstelle sowie einer Kletteranlage und mobilen Tisch-Bank-Kombinationen. 26,7 Prozent der Stimmbürger sprachen sich dagegen aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 34,4 Prozent.

Die Freude über das deutliche Ja zum Projekt war bei Schulvorstand Reto Siegrist (CVP) gross. «Es ist eine gute Geschichte für die Schule und gleichzeitig auch für das Quartier», sagte er. Für Letzteres bedeute das Projekt einen doppelten Gewinn. «Die Anwohnerinnen und Anwohner erhalten einerseits einen tollen Park, der als Treffpunkt dient und Spielgeräte für jede Altersstufe bietet. Andererseits entsteht Schulraum vor Ort.» Das deutliche Resultat zeige, dass der Stadtrat die Bevölkerung vom Projekt habe überzeugen können.

Weitere Etappe für die Schulraumplanung

Für die Schule stellt der neue Gjuch-Doppelkindergarten eine weitere Etappe in der laufenden Schulraumplanung dar. 2019 wurde der neue Doppelkindergarten Steinmürli eingeweiht. Im Mai steht bereits die nächste Vorlage an. «Dann wird das Stimmvolk über das Schulhaus ‹Pavillon Stierenmatt› befinden, das für zehn Jahre auf der strategischen Landreserve der Firma Hunziker im Limmatfeld zu stehen kommt. Bis das richtige Schulhaus Stierenmatt gebaut ist, wird die Anlage die Schulraumengpässe im Quartier überbrücken», sagte Siegrist.