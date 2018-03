Die letzten Handgriffe am Scheiterhaufen für Böögg Gandhi Gandhi Lauch waren kaum gemacht, da wurde auf dem Limmatdamm die Warteschlange für die Wurstverteilung immer länger. Aber ein Unterengstringer fehlte am Mittefasten-Sonntag: Alt Informationsmeister Willy Haderer musste aus gesundheitlichen Gründen zu Hause bleiben. Nichtsdestotrotz kam er in den Genuss einer Wurst: Sein Sohn, der Informationsmeister Christian Haderer, liess sich von Obermeister Dieter Meier zweimal Wurst reichen – einmal für sich und einmal, um seinen Vater zu beliefern.

Als der Wurst-Express unterwegs war, begann die Vernissage des Ortsmuseums im Landsitz zur Weid, wo Obmann Oscar Bamert und sein Team das Stübli auf alte Art neu eingerichtet hatten. Lydia Schmalz, die selbst im von 1711 bis 1723 gebauten Haus aufgewachsen war, zerschnitt die Absperrung, woraufhin das Stübli in Beschlag und die Ortsmuseumskommission mit vielen Komplimenten bedacht wurde. Im Stübli lief der Kachelofen, an dem sich einst die Dorfbuben aufwärmten, nachdem sie dem Bauern geholfen hatten, sein Heu vor nahenden Gewittern zu retten. Hoch im Kurs war auch der Mittefasten-Klassiker des Museums: der Speckzopf.