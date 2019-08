Wenn die Besucherinnen und Besucher am Schlierefäscht an der Schliermer-Bar von Rita und Paul Burkhard den Schliermer-Wii geniessen, dann ist das ein besonderer Moment. Es ist das erste Mal seit langem, dass wieder ein Schlieremer Weisswein ausgeschenkt wird. Dabei war der Rebbau in Schlieren, wie auch in den anderen Limmattaler Gemeinden, einst eine wichtige Einnahmequelle. Noch vor 200 Jahren waren 20 Hektaren des Schlieremer Gemeindegebiets mit Reben bepflanzt. Doch ab 1880 setzte die Reblaus dem Rebbau im Limmattal immer stärker zu und liess ihn allmählich verschwinden. Ausser in Weiningen, dem letzten verbliebenen Rebbaudorf im Bezirk, sind die Rebstöcke im Limmattal fast komplett aus dem Landschaftsbild verschwunden. Dank Rita und Paul Burkhard hat Schlieren im Steiacher nun wieder einen kleinen Rebhang.

Schon Ende der 1970er-Jahre gab es Bemühungen, dort Reben anzupflanzen und so an die einstige Rebbautradition zu erinnern, wie der mittlerweile verstorbene alt Stadtpräsident Heiri Meier im Schlieremer Jahrheft von 2008 schreibt. Der Steiacher wurde in den 1960er-Jahren als potenzielles Gebiet für eine Einfamilienhaus-Zone ins Auge gefasst. Viele Eigentümer hofften auf eine Einzonung. Doch 1976 entschied der Gemeinderat, den Steiacher im «übrigen Gemeindegebiet» zu belassen.

In Heiri Meier keimte nun die Idee auf, dort «den am besten geeigneten Teil in einen Rebberg zurückzuverwandeln». Ihm schwebte eine Fläche von mindesten 50, maximal 80 Aren vor. Meier lud den kantonalen Rebbaukommissär ein, sich vor Ort ein Bild zu verschaffen. «Er beurteilte danach die Lage als durchaus vergleichbar mit den Weininger Rebbergen», so Meier. Allerdings brachten Gespräche mit den Landbesitzern im Steiacher nicht den erhofften Erfolg. Ein «Roter oder Weisser vom Steiacher» blieb in Schlieren vorerst ein Traum.

Auch in anderen Limmattaler Gemeinden gibt es heute wieder kleinere Rebhänge, die vom einstigen Wirtschaftszweig zeugen. Etwa in Oberengstringen. Dort wurden in den 1950er-Jahren die letzten beiden Rebhänge aufgehoben. Die heutigen Reben am Kirchweg wurden erst im Jahr 1973 angelegt. Grundlage war ein Gemeindeversammlungsbeschluss von 1969. Die Stimmberechtigten bewilligten damals einen Kredit für den Bau eines neuen Rebbergs. Ab 1976 begann die Gemeinde dann damit, den Wein – Riesling×Sylvaner und Klevner – an die Bevölkerung zu verkaufen. Bis 2003 bewirtschaftete sie den Rebhang. Dann wurde er von Urs Zweifel von Zweifel Weine Höngg gepachtet.

Etwas jünger ist der Uitiker Rebberg in der Gätteren. Seine Geschichte geht auf das Frühjahr 1978 zurück. Der damalige Primarlehrer Rolf Seidl unterbreitete dem Gemeinderat die Idee, in der Gätteren einen gemeindeeigenen Rebberg zu errichten. Am 14. November 1979 erteilte der kantonale Rebbaukommissär die Bewilligung, das zwischen Ringlikon und Waldegg gelegene Grundstück am Sonnenhang mit Reben zu bepflanzen. Mitte Mai 1980 wurden die ersten Riesling×Sylvaner-Reben gepflanzt. Bewirtschaftet wird er seit Beginn von der Kadervereinigung der Feuerwehr Uitikon, dem heutigen Feuerwehrverein. Der Ertrag wird hälftig zwischen Gemeinde und Kadervereinigung aufgeteilt. Ausgeschenkt wird der Gätterewy an Anlässen wie der Bundesfeier oder am Neujahrsapéro.