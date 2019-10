Die Feuerwehr Weiningen erhält viel Lob — zu verbessern gäbe es jedoch immer

Es war kurz nach 15.15 Uhr am Samstagnachmittag. An der Schlüechtistrasse 15 in Weiningen brannte ein Bauernhaus mitsamt dem Ökonomiegebäude. Auf dem angrenzenden Feld loderte es ebenso. Von weitem heulten die Feuerwehrsirenen. Im Nu stand das Auto auf dem Brandplatz.

Die 45 Feuerwehrmänner verlegten Schläuche. Einige zogen Atemschutzgeräte an, um im oberen Stock den Brand zu löschen. Eine unter einem Landwirtschaftskarren eingeklemmte Person wurde gerettet. Alles ging blitzschnell. Besonnen und ruhig verrichteten die Feuerwehrleute ihre Arbeit. Für die zahlreich erschienenen Zuschauerinnen und Zuschauer moderierte alt Feuerwehrkommandant Ernst Haug anschaulich und äusserst kompetent das Geschehen an der diesjährigen Hauptübung der Feuerwehr Weiningen.