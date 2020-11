Die Berufsmesse fällt wegen Corona aus – Firmen setzen stattdessen auf Tiktok und Instagram

Das Lehrstellen-Puls-Team der ETH Zürich hat in Kooperation mit der Lehrstellenplattform Yousty die Auswirkungen der Coronapandemie auf die berufliche Grundbildung in der Schweiz erhoben. Auch wenn die Situation für die Lehrbetriebe und Berufslernenden grundsätzlich stabil ist, hat sich das Lehrstellenangebot für 2021 im Vergleich zu den Vormonaten verschlechtert. «Das könnte daran liegen, dass noch nicht alle Lehrstellen aufgeschaltet sind. Es könnte aber auch sein, dass einige Betriebe in der aktuellen Krisensituation keine Lernenden ausbilden können, weil ihre Zukunft ungewiss ist», sagt Ursula Renold, Professorin für Bildungssysteme an der ETH Zürich. Für dieses Jahr seien viele Lehrstellen in der Deutschschweiz schon vor Corona vergeben worden. Doch für 2021 könnte es mancherorts knapp werden: In der Hotellerie und Gastronomie dürften etwa viele Lehrstellen wegfallen, weil die Betriebe aufgeben mussten oder ihre Zukunft unsicher ist.

Den Lehrstellensuchenden empfiehlt Renold nicht nur, sich online über die Plattformen Lena und Yousty über offene Stellen auf dem Laufenden zu halten. «Über die Beratungsstellen können die Jugendlichen Ausbildungsorte kennen lernen, die zu ihren Präferenzen passen», sagt Renold. Am besten sei die Chance auf eine Stelle, wenn man sich für zwei bis drei verschiedene Berufe bewerbe. Schnupperlehren können zudem helfen, einen Einblick in die verschiedenen Arbeitsgebiete zu erhalten. Den Unternehmen legt Renold ans Herz, nach Möglichkeiten weiter Lernende auszubilden. «Wenn wir jetzt aufhören auszubilden, werden wir in ein paar Jahren einen noch grösseren Fachkräftemangel haben», sagt sie.