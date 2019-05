So viel Willie Kudese in der ersten Folge getanzt hat, so ruhig war er in der gestern ausgestrahlten «Bachelorette»-Folge. Kein Tänzchen, nicht einmal ein kleiner Hüftschwung. Der Dietiker will eine andere Seite von sich zeigen, wie er sagt. Die Chance dafür bekommt er gleich zu Beginn. Gespannt warten alle 19 verbliebenen Kandidaten am Pool auf die Zimmervergabe. Doch die Bachelorette hat eine Überraschung für die Männer. Zumindest für fünf von ihnen. Wer am schnellsten im Bus ist, darf mit ihr einen kleinen Teil Südafrikas erkunden. Willie ist einer der Glücklichen, zusammen mit vier anderen. Die Männer klatschen sich in die Hände und jubeln laut. «Geil!», blökt Dragan aus Bern. Auch Danilo aus Basel freut sich: «Ja, Alter!»

Andrina Santoro wartet unterdessen im Safari-Look mit grünen Shorts und braunem Hemd auf die Männer. Nach einer kurzen Begrüssung – Küsschen links, rechts, links – steigen sie in einen Jeep ein. Andrina setzt sich zwischen Vollblutitaliener Jay und Dragan. Willie sitzt hinter ihr, er hat den begehrten Platz neben der Bachelorette nicht ergattern können. «Fünf Männchen, ein Weibchen – diese Safari wird spannend», kommentiert die Hintergrundstimme des Fernsehsenders 3+. Giraffen, Nilpferde und Elefanten. Doch Willies Blicke streifen immer wieder seine Kollegen. Eifersüchtig schaut er dabei zu, wie die anderen die Bachelorette umarmen. Während der Österreicher Achi die Männer für ihre Annäherungsversuche kritisiert, sagt Andrina: «Ich will von jedem sehen, dass er mich will.» Und Willie zeigt es ihr. Er schenkt ihr eine bunte Kette mit einer Muschel. «Wie du weisst, bin ich auf diesem Kontinent geboren und überall, wo ich hingehe, nehme ich ein Stück Heimat mit. Ich will, dass du die Kette nimmst und an mich denkst», sagt der Dietiker. Andrina sieht ihn mit grossen Augen an und Willie legt ihr die Kette um den Hals. «In dem Moment habe ich gemerkt, dass er nicht nur lustig ist, sondern auch sehr emotional und sentimental sein kann», sagt sie später ins Mikrofon.

«Dieser Punkt geht an Willie»

Danilo schenkt Andrina seine teuren Schuhe. «Ohne Scheiss?», fragt Willie seinen Konkurrenten. Ungläubig schaut er in die Kamera. «Edelsneaker hin oder her – dieser Punkt geht an Willie», sagt der Kommentator im Hintergrund. Auch der 32-jährige Dietiker sieht sich im Vorteil: «Ich denke, ich konnte am meisten punkten, weil das wirklich von Herzen kam, und das hat sie gemerkt. Ich bin zuversichtlich.»

Während die fünf Männer noch bei dem Date sind, checkt der Rest in eine viktorianische Villa ein. Nach einer Weile überredet einer der Männer die anderen, die Koffer der fünf anderen Kandidaten in den Pool zu werfen.

«Ey, was ist das?», tönt es von weitem. Willie kommt und sieht seinen Koffer im Wasser treiben. Als er ihn rausfischen will, wird er in den Pool gestossen. «Ey, Jungs. Nein, Mann, alles ist nass», schreit er. «Das ist zu viel. Ich kann jetzt nicht darüber reden. Vollidioten, Mann.»

Am nächsten Tag besucht Andrina die Männer in der Villa. Sie trägt ein Bikini-Oberteil im Leoparden-Muster und Shorts. Dem Dietiker gefällt, was er sieht. Er schaut sie an und formt seinen Mund zu einem Kuss. Willie versucht damit, noch bei der Bachelorette zu punkten. Denn es ist der Tag der Entscheidung. Die zweite Nacht der Rosen steht an. Allzu sicher ist sich Willie nicht mehr: «Die Konkurrenz ist gross. Eigentlich könnte jeder rausfliegen.» Mit einem lila Anzug und seiner getönten Brille steht Willie zwischen den anderen Kandidaten und wartet auf seine zweite Rose. Als er die Bachelorette herkommen sieht, lächelt er.

Drei Küsse und bald ein Tanz?

Viele Namen fallen, bis der Dietiker endlich aufatmen kann. Er bekommt die 12. von insgesamt 16 Rosen. «Auf der Safari habe ich einen anderen Willie kennen gelernt und der gefällt mir deutlich besser», sagt die Bachelorette. Willie bedankt sich und gibt Andrina drei Küsse. Wieder an seinem Platz zurück, klatscht er sich mit den anderen Kandidaten ab. Mit seiner neuen Seite scheint Willie bei der Bachelorette gut anzukommen. Ob er das nächste Mal wieder tanzt? Die Vorschau zur kommenden Folge verspricht viele heisse Hüftschwünge. Dietikon kann weiter mitfiebern.