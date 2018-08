Und diese Zufriedenheit ist vorhanden. Das zeigen die Bewertungen auf dem Online-Dienst Google Maps: 4,8 von 5 möglichen Sternen hat der Dietiker Minigolfpark. Und so kamen am Samstag auch drei Besucherinnen, die sich aufgrund Google Maps für den Ausflug entschieden hatten. Zum Beispiel die Zürcherin Anna-Lena Weber, die auch die gute Erreichbarkeit der Anlage lobte. «Bei dieser Hitze ist es hier nicht überfüllt und Schattenplätze hat es auch», fand zudem ihre Kollegin Sibylle Bohne. Sie wollten etwas anderes machen als in die Badi zu gehen, ergänzte Prisca Mäder aus Wädenswil.

Etwa zwei bis vier Mal im Jahr kommt der Weininger Enzo Grieco hierher, um mit seinen Kindern Minigolf zu spielen. Dieses Mal nahm er seinen Arbeitskollegen mit: Said Lamiri aus dem tunesischen Djerba und dessen zwei Söhne, die in der Schweiz ihre Ferien verbrachten. «Ich spiele zum ersten Mal Minigolf. Es ist ein interessanter Sport», zeigte sich der 7-jährige Haythem Lamiri angetan.

Auch bei Prominenten beliebt

Zu den regelmässigen Besuchern zählen Mitglieder vom Minigolfclub Mühlematt. «Zum Minigolfpark, der bei warmer Jahreszeit und trockener Witterung offen ist, kommt täglich jemand vom Verein», sagte Wiederkehr. Weil Minigolf keine Profisportart ist, sei es schwierig, Nachwuchsspieler zu finden. Am Minigolf gefalle ihm, dass Fünfjährige mit Grosseltern zusammenspielen können. Prominente wie Moderator Matthias Hüppi, Fussballspieler Hakan Yakin oder Ex-Skirennfahrer Urs Lehmann habe er auch schon auf der Anlage gesichtet. Überhaupt schaue er gerne zu, wie sich die Besucher durch die Bahnen schlagen. «Minigolf ist eine höfliche Sportart. Man zeigt Bedauern, wenn es der Gegner verpasst, den Ball zu versenken», so Wiederkehr. Den Anfängern gibt der Betreiber der Anlage jeweils Tipps zur Haltung und zum Schlag.

Keine Anleitung brauchte das Ehepaar Ursi und Roger Karpf aus Urdorf. Als erfahrene Spieler brachten sie eigene Schläger und Bälle mit. «Mit der Zeit wissen wir, welcher Ball sich für welche Bahn eignet», so Ursi Karpf. Bälle, die hoch aufspringen, wenn man sie fallen lässt, seien schnelle Bälle. Diese eignen sich für Bahnen, bei denen man den Ball über die Banden indirekt versenkt. Die schwierigste Bahn findet Roger Karpf die Vulkan-Bahn, bei der man den Ball zuerst durch einen Tunnel und dann ins Loch lotst, das auf einem Hügel liegt. Doch auch dort sei ein Ass, also ein einziger Schlag, möglich.

2027 läuft der Vertrag aus

Der Minigolfpark Mühlematt ist 51 Jahre alt und so normiert wie die Ur-Minigolfanlage des Tessiner Gartenarchitekten Paul Bongni. Dieser hatte seine Anlage vor 64 Jahren patentieren lassen. Durch die Normierung werden Vergleiche möglich. 2027 wird Wiederkehr 67-jährig und in Pension sein. Dann läuft auch der Baurechtsvertrag der Anlage aus, was bedeutet, dass das Grundstück, auf dem sich der Park befindet, bebaut werden soll. Besucher Urs Fischer aus Dietikon bedauert das nahende Ende: «Ein Naherholungsgebiet wird so verloren gehen.»