Das Dietiker Boeniger-Haus ist nicht mehr – «ein wichtiger Mosaikstein» im Gesamtprojekt der Limmattalbahn

An den Stahlträgern des Hauses hatten die Abrissbagger in der Nacht zünftig zu beissen. Das Boeniger-Haus am Dietiker Bahnhofplatz wurde in der Nacht auf Dienstag bis auf die Grundmauern abgerissen. Bis am Morgen um 4.30 Uhr ­dauerten die Arbeiten. Die Bauleitung ist zufrieden mit dem Resultat.