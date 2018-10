In den USA ist es ein Schulsport, in Russland und den Ex-Sowjetstaaten eine Trendsportart, in der Schweiz geriet es in den letzten Jahren zunehmend in Vergessenheit: das Ringen. «Wir sind die Einzigen im Raum Zürich, die Ringen anbieten. Doch nebst uns gibt es rund 20 MMA-Center», sagt Rafael Perlungher, Inhaber und Trainer der Zürcher Ringerclubs in Schlieren. Er startete den Club vor drei Jahren erneut, nachdem der Zürcher Ringerclub in den 1950er-Jahren eingeschlafen war.

Zurzeit trainieren 30 Erwachsene in Schlieren. Unter ihnen auch Ivan Musardo. Er ist eine Legende unter den MMA-Kämpfern und hat bereits 45 Fights hinter sich. Der Schweiss tropft ihm von der Stirn auf die orangene Matte, während er seinen Gegner aufs Kreuz zu legen versucht. «Schneller, schneller, schneller», das ist eines der wenigen Worte, das der russischstämmige Trainer Saifulla Avtorkhanov kennt. «Ich lernte Saifulla per Zufall kennen. Er kam als Migrant aus Russland in die Schweiz, nun ist er ehrenamtlicher Trainer für die Ringer», so Perlungher. Avtorkhanov war bereits mehrfacher russischer Meister im Ringen. «Er ist somit auch einer der besten Kämpfer der Schweiz», so Perlungher.

Seit den 1970er-Jahren wird der Ringsport besonders auf dem Land ausgeübt. «Erst in letzter Zeit gab es eine langsame Trendwende, das Ringen kommt wieder zurück in die Städte», sagt Werner Bossert, Präsident von Swiss Wrestling Federation. Damit die Sportart wieder bekannter wird, braucht es noch viel Aufklärungsarbeit. «Das Schwingen beispielsweise ist eine reine Schweizer Tradition – Ringer können sich hingegen auch international messen», sagt Bossert. Beim Ringen gehe es um einen harten, aber fairen Zweikampf, der sich für alle Altersgruppen und Geschlechter eignet, so seine kurze Definition. «Zudem ist Ringen olympisch. Über 160 Nationen sind im Weltringerverband organisiert. Keine andere Sportart hat weltweit ein so grosses Einzugsgebiet.» Damit die Schweizer Ringer im Kampf gegen Ringernationen wie die USA, Russland oder Iran bestehen können, stehen ihnen viele Stunden Training bevor. Das Ziel sei, dass nach zwei verpassten Olympiaden 2020 wieder ein Schweizer teilnehmen könne, so Bossert.



Um sich diese Eigenschaften anzutrainieren, haben sich in letzter Zeit auch wieder vermehrt moderne Kampfsportler wie Boxer oder MMA-Kämpfer der Mutter des Zweikampfs, dem Ringen, zugewendet. «Ringen ist die älteste olympische Sportart, die es gibt», so Perlungher. Mit seinem Club will er die Sportart wieder unter die Jugendlichen und Kinder bringen. «Immer wieder werden Kinder zu uns geschickt, die in der Schule als sogenannte Problemkinder gelten. Bei uns lernen sie, mit ihren Emotionen umzugehen», so Perlungher. Das komme jedoch nicht über die Nacht. Als Erstes müssten die Kinder dann lernen, dass die Fortschritte nicht «instant», also sofort erreicht werden können. Doch die Früchte seien klar sichtbar: «Ein guter Ringer wird beispielsweise nicht gemobbt in der Schule», so Perlungher.

Zum ersten Mal seit 50 Jahren konnte der Zürcher Ringerclub nun wieder eine Mannschaft in die Erste Liga der Schweiz senden. «Dank unseren erfahrenen Kämpfer bin zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr den Aufstieg in die Challenge Ligue schaffen», sagt Perlungher.

«Ringen ist instinktiv»

Doch Ringen sei ganz anders als andere Sportarten. «Ringen ist etwas, was den meisten instinktiv gegeben ist. Fussball ist ein Sport, den man lernt, Ringen ist anders. Es ist ein Sport, der tief im Verhalten der Menschen verwurzelt ist.»

Die acht Ringer im Training haben eine kurze Verschnaufpause. «Seit ich mit sechs Jahren den Film Rocky sah, wusste ich, dass ich kämpfen will», sagt Musardo. Seither hat er sich als MMA-Kämpfer einen Namen gemacht. Vor einigen Monaten wechselte er zu den Ringern. «Das Ringen ist technisch und hat keine Schläge», so Musardo. Das Schwierige sei für ihn aber in beiden Fällen, dass er den Fokus behalte. Um diesen nicht zu verlieren, greift er nun auf eine ganz andere Sportart zurück: «Yoga hilft mir, den Fokus zu behalten», so der 38-Jährige. Wie lange er noch kämpfen wolle, wisse er nicht, seine Gesundheit litt: «Ich brach den Orbitalknochen und verletzte beide Knie. Doch so lange es Spass macht mache ich weiter», sagt er.

Die Uhr des Trainers Avtorkhanov läuft: Er zeigt einen Wurf und ein ebenfalls russisch sprechender Ringer übersetzt die Erklärung, wie man sich am besten abrollt, um dem Griff des Kämpfers zu entkommen. Nun probieren die Männer den Wurf aus. Musardo greift schnell und hart zu. Der Trainer lacht: «Nein, halt, du bist hier zum Lernen, nicht zum Bluffen.» Er zeigt, wie die korrekte Abfolge geht und wieder fliegt ein Mann auf die Matte. Beide Schulterblätter berühren den Boden, Avtorkhanov fixiert ihn kurz und rollt sich danach weg.