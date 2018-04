Die Tore zur magischen, fantasievollen Welt von Bruno Weber sind wieder geöffnet: Am Samstag hat die neue Saison des Bruno-Weber-Parks begonnen. Trotz leichtem Regen gingen rund 70 Besucherinnen und Besucher an den Eulen vorbei, die mit ernster Miene über den Eingangsbereich wachen. Sie liessen sich unter anderem vom idyllischen Wassergarten beeindrucken. Wie sich vor Ort zeigte, lockte der Bruno-Weber-Park gleich zum Saisonstart einmal mehr Touristen aus der ganzen Welt ins Limmattal.

So ist etwa die erste Besucherin, die sich auf den Weg in den Park machte, Kyna Wong, aus Hongkong angereist. Ihre Heimatstadt bezeichnet sie selbst als «Beton-Dschungel». Wann immer möglich, entfliehe sie diesem. «Die meisten Skulpturen hier sind auch aus Beton», erklärte ihr die Präsidentin der Bruno-Weber-Stiftung, Isabelle Cart. Bruno Weber habe mit Sorge beobachtet, wie Industriebauten die Natur bedrängten. Der Park, den er seit Anfang der 1960er-Jahre gestaltete, solle inspirieren und zeigen, wie man mit Beton anders bauen kann. «Die Eulenköpfe im Eingangsbereich wachen deshalb über die Entwicklung des Limmattals», so Cart.

Weitere Einblicke in das zauberhafte Werk gab sie beispielsweise einigen Gästen aus Deutschland. Im Wassergartensaal zeigte sie das Miniatur-Modell des Parks, das Webers Visionen aus den 1990er-Jahren darstellt. «Im Modell ist der Wassergarten wie eine Grotte viel tiefer gesetzt. Wahrscheinlich kam dies auch aus wirtschaftlichen Gründen anders», sagte Cart. Die Touristen erfuhren, dass sich der Park als Gesamtkunstwerk stets im Wandel befindet.