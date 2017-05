Diese Bergdietiker Gemeinderatssitzung war eine denkwürdige. Es waren Vorkehrungen zu treffen für den Fall einer kompletten Evakuierung aller Einwohner. Nachzulesen im Sitzungsprotokoll vom 28. Januar 1940. Rund um die Schweiz tobte der Zweite Weltkrieg. Was, wenn deutsche Soldaten einmarschierten? Der Plan sah so aus: In sieben Gruppen würden die Bergdietiker auf dem Herrenberg versammelt, um von dort über den Mutschellen Richtung Süden oder Westen in Sicherheit gebracht zu werden.