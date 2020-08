Badi Geren in Birmensdorf zieht positive Corona-Bilanz – neue Herausforderungen zeichnen sich aber schon ab

Damit spricht Keller die Corona-Pandemie an, die – wie sämtliche Badeanstalten hierzulande – auch die Badi Geren vor aussergewöhnliche Herausforderungen gestellt hat. So hat sie erst am 11. Juni statt wie geplant am 1. Mai öffnen können. Zudem habe man anfangs gemerkt, «dass vor allem Erwachsene den Badi-Besuch meiden. Kinder rennen sowieso die Wiese rauf und runter, sie sind da weniger vorsichtig, was Corona betrifft», sagt Keller. Im Verlauf des Sommers habe die Anzahl erwachsener Besucher aber zugenommen.

Um ihre Gesundheit gewährleisten zu können, hat man in der Geren ein Schutzkonzept nach Vorgaben des Bundes und des Hallen- und Freibäderverbandes eingeführt. Die Besucherzahl ist auf tausend limitiert worden, zudem führt man Eintrittskontrollen durch. Dass einen Monat nach der Öffnung zwei Badmeister während der Probezeit kündeten, sei natürlich suboptimal gewesen, so Keller. Eine der Stellen habe man aber gleich neu besetzten können. Zudem helfen nun fünf bis sechs Aushilfspersonen, die Eingangskontrollen und die Kasse zu verwalten.

Zweite schwierige Saison in Folge

Der Verlauf der Saison stimmt Keller versöhnlich. Er ist sich jedoch bewusst, dass das Freibad Geren auch künftig anspruchsvolle Aufgaben zu lösen hat – nicht nur coronabedingte: «Die Becken-Sanierung wird ein grosses Thema. Der Beton ist nicht mehr im besten Zustand.» Im Zuge dieses Umbaus überlege man sich, auch gleich die restliche Infrastruktur zu erneuern. Dies beinhalte auch die Garderoben und den Kinderspielplatz. Es hätten schon erste Sitzungen mit Bauexperten stattgefunden, sagt Keller. Wie teuer die Renovationen die Gemeinde Birmensdorf zu stehen kommen wird, möchte er noch nicht sagen. «Das Projekt wird aber sicher vor das Stimmvolk kommen.»

Für die Birmensdorfer Dorfbadi ist dies die zweite Saison in Folge, in der sie vor Hindernisse gestellt wurde: Letzten Sommer musste aufgrund negativer Rückmeldungen von Besuchern gar eine Sondersitzung einberufen werden. Im Zentrum der Kritik hatte das Selbstbedienungsrestaurant gestanden. Laut Keller war dieses den Erwartungen der Kunden nicht mehr gewachsen: «Das Restaurant war schon als etwas grösseres als bloss ein Kiosk gedacht. Aber dreissig Portionen Pommes frites gleichzeitig servieren konnte man aus logistischen Gründen trotzdem nicht.» So sei das Restaurant auch abends gar nicht mehr geöffnet gewesen oder habe kein Essen mehr angeboten. «Da hätte man zumindest einfache Gerichte wie Schinken-Käse-Toasts zubereiten können, um den Abendbesuchern entgegenzukommen», zeigt sich Keller einsichtig. Das mangelnde kulinarische Angebot sei wahrscheinlich einhergegangen mit dem knappen Personal.