Am Montagabend, kurz vor 19:30, meldete ein Anwohner einer Liegenschaft an der Austrasse, dass er einen Knall gehört habe und nun schwarzer Rauch aus der Tiefgarage dringe. Die sofort ausgerückte Feuerwehr stellte einen Brand in der Tiefgarage fest und begann mit den Löscharbeiten, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Sie konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Ein Feuerwehrmann zog sich bei der Brandbekämpfung leichte Verbrennungen zu – er wurde von der Sanität ambulant behandelt.

Die Bewohner der Mehrfamilienhausüberbauung mussten evakuiert werden, wie ein Leser mitteilt. Die meisten konnten im Verlaufe des Abends wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Drei Personen mussten in einer Notunterkunft untergebracht werden. Die Tiefgarage ist vorläufig komplett gesperrt.