Am Montagabend, um ca. 19.45 Uhr, fing ein Auto in Fahrweid Feuer. Das Auto stand in einer Garage an der Austrasse, wie ein Leser der AZ mitteilte. Die Feuerwehr Dietikon und die Kantonspolizei Zürich mussten die Anwohner evakuieren, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt. Die Kantonspolizei Zürich kündigt für 12 Uhr eine entsprechende Medienmitteilung an.

Update folgt.