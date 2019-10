Aufgabe erfüllt: Die Feuerwehr konnte den Scheunenbrand schnell löschen

Immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer besammelten sich am Samstagnachmittag im Bergdietiker Eichholz. Gespannt warteten sie hinter dem Absperrband und blickten neugierig auf die Rauchschwaden, die aus einer Scheune drangen. «Was ist da passiert», fragte einer der jüngeren Gäste seinen Vater. Doch ehe dieser seinen Schützling aufklären konnte, begrüsste Kommandant Stefan Brandenburger die Anwesenden zur diesjährigen Hauptübung der Feuerwehr Bergdietikon und erklärte gleich selbst das Übungsszenario. In der Scheune befänden sich zwei Personen. Die eine sei bewusstlos und die andere sässe auf dem Heuboden fest. Ausserdem hätte die Scheune wegen eines überhitzten Traktors Feuer gefangen.

Anschliessend durfte sich auch das Publikum an Tätigkeiten der Feuerwehr versuchen. An fünf Posten konnte es etwa das Tanklöschfahrzeug inspizieren, mit einer Handwasserpumpe Dosen vom Tisch spritzen oder mit Löschdecken und Feuerlöscher ein kleines Feuer bekämpfen. Mit der Beförderung einzelner Feuerwehrleute und einem Apéro fand der Anlass ein feierliches Ende.

Er und sein Vize Claudio Schildknecht haben erst zu Beginn des Jahres das Kommando der Feuerwehr übernommen. Da eine Hauptübung aber viele wiederkehrende Elemente beinhalte, hätte sie die Organisation vor keine grösseren Probleme gestellt. «Zudem haben wir eine junge und motivierte Truppe, die uns viel Arbeit abnimmt», so Brandenburger.

Die Feuerwehr erhält viel Lob

An einer spektakulären Hauptübung zeigt die Feuerwehr Weiningen vor vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ihr Können.

Es war kurz nach 15.15 Uhr am Samstagnachmittag. An der Schlüechtistrasse 15 in Weiningen brannte ein Bauernhaus mitsamt dem Ökonomiegebäude. Auf dem angrenzenden Feld loderte es ebenso. Von weitem heulten die Feuerwehrsirenen. Im Nu stand das Auto auf dem Brandplatz.

Die 45 Feuerwehrmänner verlegten Schläuche. Einige zogen Atemschutzgeräte an, um im oberen Stock den Brand zu löschen. Eine unter einem Landwirtschaftskarren eingeklemmte Person wurde gerettet. Alles ging blitzschnell. Besonnen und ruhig verrichteten die Feuerwehrleute ihre Arbeit. Für die zahlreich erschienenen Zuschauerinnen und Zuschauer moderierte alt Feuerwehrkommandant Ernst Haug anschaulich und äusserst kompetent das Geschehen an der diesjährigen Hauptübung der Feuerwehr Weiningen.