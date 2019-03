Ein zweiter Kredit fällt in die Kompetenz des Kantonsrates, der zu einem späteren Zeitpunkt darüber entscheiden wird. Gibt das Parlament grünes Licht, soll Anfang 2022 gebaut werden. Im Jahr 2026 sollen die Gebäude dann fertig sein.

In den beiden Glas-Gebäuden, die entlang der Eulach zu liegen kommen, sollen neben Labors auch eine Mensa, Büros und Vorlesungssäle Platz finden. Die Gesamtkosten für den neuen Campus an der Technikumstrasse schätzt die Baudirektion auf 180 bis 220 Millionen Franken. Er soll in vier Etappen gebaut werden.