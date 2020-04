«Putzen kann nicht jeder»: Deshalb sind Reinigungskräfte während der Coronakrise besonders wichtig

Ein Wägeli rattert durch den Korridor im fünften Stock. Reinigungsmittel, Schüfeli und Bäseli, Tücher und ein Staubwedel werden darauf befördert. Es sind die Arbeitsutensilien von Sphresa Hulaij und Mirsade Djemaili. Die beiden arbeiten für den Reinigungs- und Facility-Dienstleister Vebego und säubern jeden Abend von 17 bis 19 Uhr die Büroräume des Unternehmens im Dietiker Limmatfeld. Der Standort ist die grösste von 22 Niederlassungen des niederländischen Familienkonzerns in der Schweiz und beschäftigt über 900 Personen.

«Die Coronakrise zeigt uns, dass Sauberkeit für unsere Gesundheit essenziell ist», sagt Hulaij, die mit ihrer Familie in Schlieren wohnt und seit sieben Jahren im Dienste von Vebego steht. Ihrer Kollegin Mirsade Djemaili vermittelte sie eine Stelle im Unternehmen. Seit einem Jahr arbeiten sie zusammen und reinigen die Niederlassung Zürich in Dietikon. Anders als bei vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen hat sich ihr Arbeitsalltag wenig gewandelt. «Doch beunruhigt sind wir aufgrund des Virus trotzdem. Wir befinden uns alle in einer Ausnahmesituation», sagt Djemaili, die mit ihrer Familie in Dietikon lebt. Sorgen machen, dass ihnen die Arbeit ganz ausgeht, müssen sich die Reinigungskräfte von Vebego aktuell aber nicht.

Hygiene wird in Zeiten der Coronakrise grossgeschrieben. «Es gibt zwar schon einige Kunden, die unsere Dienstleistungen nun weniger nutzen und die Reinigung in der Firma von fünf auf drei Mal pro Woche reduziert haben, weil die Angestellten grösstenteils im Homeoffice arbeiten», sagt Bljerim Aljiti, Betriebsleiter der Niederlassung Zürich. Und auch die meisten Gastrobetriebe hätten derzeit keinen Bedarf. Doch das sei zum Glück nicht bei allen Auftraggebern so.

138 Angestellte reinigen den ETH Campus Hönggerberg

«Unsere Niederlassung betreut über 800 Kunden. Dazu gehören kleine, mittlere und grosse Betriebe von Spreitenbach bis ins tiefe Glarnerland. Das sind beispielsweise Arztpraxen, Autohäuser aber auch Grossverteiler wie Migros oder Coop», sagt der 38-jährige Dietiker. Vor allem grosse Kunden würden jetzt auf Vebego setzen.

So etwa die ETH Hönggerberg. «Bis vor Ausbruch der Coronakrise gingen auf dem Campus etwa 13000 Studentinnen und Studenten ein und aus. Momentan sind höchstens 200 Leute vor Ort.» Das sei für die Reinigung vorteilhaft. «Die Zugänglichkeiten sind jetzt viel besser, die Begegnungszonen sind nicht stark frequentiert. Wir müssen keine Gänge oder Orte sperren und stören niemanden.» Zudem könne man nun periodische Arbeiten erledigen, zum Beispiel die Böden maschinell reinigen.