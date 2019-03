In Kloten am letzten Freitag wurden wiederholt Kaninchen ausgesetzt, teilte die Kantonspolizei Zürich heute mit. In den Schrebergärten im Gebiet Homberg fand die Polizei fünf Kaninchen. Bereits am 19. Januar setzten Unbekannte oberhalb der Schrebergärten, also praktisch am gleichen Ort, sechs Kaninchen aus. An beiden Tagen fand man die Tiere gegen die Mittagszeit.

Bei den Kaninchen handelt es sich laut der Kantonspolizei um mittelgrosse Tiere in verschiedenen Farben mit diversen Haarlängen. Die Kaninchen befanden sich in einem vernachlässigten Zustand: Sie wiesen Bisse und andere Verletzungen auf.