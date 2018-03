Walter Strohmeier hat in Dietikon Spuren hinterlassen. Geschätzt wurde er auch für seine Geselligkeit.

Politiker, Schulpfleger, Turner – Walter Strohmeier engagierte sich in Dietikon in ganz verschiedenen Bereichen. 1898 in Zürich geboren, zog er 1909 mit seinen Eltern in den heutigen Bezirkshauptort, weil sein Vater dort die Stelle des Postverwalters antrat. Strohmeier arbeitete nach seiner Ausbildung zuerst in der Bank Leu, wo er im Devisenhandel tätig war und bis zum Vizedirektor aufstieg, wie Hans Peter Trutmann im Dietiker Jahrheft 2015 schreibt. 1938 zog es Strohmeier weiter. Er wechselte zur Privatbank Schoop Reiff & Co. in Zürich.

Bereits 1927 liess er die Villa an der Schöneggstrasse 20 erstellen, die heute das Ortsmuseum beherbergt. Dort wohnte Strohmeier mit seiner Gattin Trudi und den drei Kindern Marga, Fritz und Walter. Der Einstieg ins politische Geschehen Dietikons gelang ihm 1928, als er Mitglied der Rechnungsprüfungskommission wurde. Sieben Jahre später wechselte Strohmeier in die Sekundarschulpflege Dietikon-Urdorf.

"Saftige Witze"

Sein dortiges Engagement wurde von den Lehrern geschätzt, wie Karl Klenk in seinen Tagebüchern schreibt. Der letztes Jahr verstorbene Ehrenbürger der Stadt Dietikon kam 1934 als damals jüngster Sekundarlehrer des Kantons Zürich nach Dietikon und konnte bei seinem Wirken auf die Unterstützung Strohmeiers zählen. «Herr Strohmeier unterstütze mich stets erfolgreich bei meinen sportlichen Unternehmungen mit den Schulklassen», heisst in einem Tagebuchkapitel. Lebhafte Erinnerungen hat Klenk auch an Sitzungen, die mitunter in eine Wirtschaft verlegt wurden. Dort seien bisweilen «saftige Witze» zu hören gewesen.

Auch Trutmann beschreibt Strohmeier als fröhlichen und trinkfesten Turnkameraden, der sich als Vereinspräsident und Festorganisator hervortat. Auf dem politischen Parkett war Strohmeier ab Einführung des Grossen Gemeinderats im Jahre 1958 im Parlament für die FDP tätig. 1961/62 präsidierte er das Gremium. Strohmeier war überdies auch ein grosser Förderer des Männerchors.