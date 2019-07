Klettern ist ein beliebter und herausfordernder Sport. Der einzige Haken ist, dass man immer jemanden braucht, der einen an der Wand sichert, während man sich den farbigen Griffen entlang die graue Hallenwand hochhangelt. Um einen Partner zu finden, gründete Eric Zürcher, ein begeisterter Kletterer, eine Whatsapp-Gruppe für Kletterer. Damit immer möglichst viele mitklettern können, fragte er immer wieder Leute im Kletterzentrum Gaswerk an, ob sie dabei sein möchten. «Ich sprach jeweils einfach andere Kletterinnen und Kletterer in der Halle oder an der Bushaltestelle vor der Halle an, ob sie gerne in die Whatsapp-Gruppe für Kletterer kommen möchten», sagt Zürcher. Ziel der Gruppe ist, dass an möglichst jedem Wochentag jemand in Schlieren vor Ort ist, damit man jederzeit die Wand erklimmen und trainieren kann.

Vor einem Jahr wurde diese Gruppe grösser und bunter: Denn dann schloss sie sich mit der Klettergruppe von «Outdoor Sports for Gays» zusammen. Letztere gehört zu einem Verein sportbegeisterter Schwulen, Lesben und deren Freunden, die verschiedene Bergsportarten betreiben. Diese Gruppe besteht bereits seit 15 Jahren. «Das Klettern ist der einzige Sport, den wir auch drinnen machen», sagt Philipp Boos. Er kam vor zwei Jahren zu «Outdoor Sports for Gays» dazu und leitet die Klettergruppe gemeinsam mit Zürcher, momentan haben sie rund 18 Teilnehmende, die regelmässig mitmachen. Boos wurde durch eine Standaktion am damaligen Zurich Pride Festival auf den Verein aufmerksam. Auch dieses Jahr war die Gruppe mit einem Stand am Festival vertreten. «Es interessieren sich viele für unser Angebot. Doch von denen, die sich für unseren Newsletter anmelden, kommen jeweils nur wenige wirklich zum Klettern», sagt Boos. Eine Abschottung ist nicht das Ziel Obwohl auch noch heute das Ziel sei, dass schwule, lesbische, trans-, bisexuelle und queere Menschen, kurz LGBTQ, unter Gleichgesinnten Sport treiben können, sei das Angebot längst nicht mehr so exklusiv. «Wir wollen uns ja nicht abschotten», sagt Boos. Es sei auch nicht mehr zeitgemäss, sich völlig abzugrenzen. Deshalb hat sich seine Gruppe mit einer konventionellen Klettergruppe zusammengetan. Geändert habe sich beim Sport dadurch nicht viel. Boos ist es wichtig, dass in der Gruppe keine Monokultur herrscht. «Es soll normal sein. Deshalb muss man auch anfangen, es so zu leben, und darum ist es auch egal, ob man schwul ist oder nicht.» Politisch ist die Gruppe nicht aktiv. «Wir machen das bewusst nicht, weil wir uns auf den Bergsport konzentrieren wollen», sagt Boos. Die Hauptsache sei, so viel wie möglich draussen zu sein und das Hobby mit anderen Leuten zu teilen.