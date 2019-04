Der Raum des Elternclubs Mikado in Geroldswil hat sich in eine Bastelstätte für Kleinkinder verwandelt. Die drei- bis fünfjährigen Kinder aus Geroldswil, Oetwil und der Region basteln am Dienstagnachmittag etwas für Ostern. Sie bemalen zuerst einen Topf, der danach mit Filzöhrchen und Äuglein beklebt wird. Dann kommen Osterglocken in den Topf. Die Blumen blühen noch nicht.

«Die Kleinen giessen die Osterglöckli die nächsten Tage, damit sie pünktlich zu Ostern ihre volle Pracht zeigen», sagt Simone Bührer, die das Osterbasteln seit zwei Jahren leitet. Als die Farben und Töpfe verteilt sind, malen die Mädchen und Jungs eilig drauflos. Bereits nach fünf Minuten sind die ersten fertig.

«Ich habe einen Regenbogen gemalt», sagt Eleonora (3) stolz. Das Zuschneiden des Filzstoffes läuft weniger ring. Glücklicherweise stehen ihnen die anwesenden Mütter und ein Vater zur Unterstützung bei und helfen den Sprösslingen geduldig. Sobald das erledigt ist, widmen sich die kleinen Künstlerinnen und Künstler anderen Dingen: Sie kleiden Puppen und schauen sich gemeinsam Büchlein an, während die Eltern die Ohren mit Heissleim befestigen. Zum Schluss gibt es für alle noch einen leckeren Zvieri.