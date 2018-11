Auf der A3 im Üetlibergtunnel (Gemeindegebiet Wettswil und Birmensdorf) ist es am Freitagabend zu einem Schleudervorfall mit Beinahe-Kollisionen gekommen. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

Um etwa 21.15 Uhr geriet im Üetlibergtunnel in Richtung Zürich City bzw. Chur ein orangefarbener Sportwagen ins Schleudern. Dabei kollidierte er beinahe mit mehreren Personenwagen, welche in der gleichen Richtung unterwegs waren und kam schliesslich gegen die Fahrtrichtung zum Stillstand. Mehrere Fahrzeuglenkende mussten deswegen stark abbremsen und hielten zum Teil ganz an, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei ist diesem Schleudervorfall bereits beim Eingang zum Üetlibergtunnel ein auffälliges Fahrmanöver des Sportwagens vorausgegangen, in welches auch ein weisser Kombi involviert gewesen sein soll.

Zeugenaufruf

Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, insbesondere der Lenker des weissen Kombis, welcher ebenfalls kurz angehalten hatte, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrsstützpunkt Neubüel, Telefon 043 833 17 00, in Verbindung zu setzen.