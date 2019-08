Unten glitzerte das Limmattal und oberhalb des Bergdietiker Ortsteils Kindhausen bahnten sich farbige Lichtstrahlen ihren Weg durch die Nacht. Samstag, 22 Uhr, der Höhepunkt des Open Air im Grüene war angesagt: The Ragtime Rumours aus den Niederlanden, die gleichentags angereist waren. «Die Niederlande sind flacher als flach. Und dann kommen wir hierhin und sehen diesen wunderschönen Berg mit all den Häusern», sagte Lead-Sänger und Gitarrist Tom Janssen.

Die Band trat erst zum zweiten Mal in der Schweiz auf. Letzten November hatten sie am Luzerner Blues Festival gespielt, woraufhin sie von der «Luzerner Zeitung» als grösste Überraschung des Festivals bezeichnet wurden. Auch am Open Air im Grüene sorgten sie für Begeisterung. Zum Beispiel mit ihrer Vielseitigkeit. Schlagzeuger Sjaak Korsten macht auch Solo-Gesang, Niki van der Schuren spielt Kontrabass, Saxofon, Querflöte oder entzückt mit ihrer kräftigen Stimme, und Gitarrist Thimo Gijezen spielt auch Piano (sogar gleichzeitig mit der Gitarre) – und nimmt den Kontrabass, wenn van der Schuren zur Querflöte greift. Das Publikum tanzte schwungvoll mit und bedankte sich nach dem Konzert auch mit vielen CD-Käufen.

Es war ein mehr als würdiger Abschluss des zweitägigen Open Air im Grüene – und liess einmal mehr darüber staunen, welche Blues-Koryphäen der Verein Bluesmerize alljährlich nach Bergdietikon lotst. Das gilt ganz besonders für The Ragtime Rumours, die 2018 in Norwegen die European Blues Challenge gewonnen hatten.