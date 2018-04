Donnerstagnacht in Aourir, eine Küstenstadt in der Provinz Agadir, Marokko. Es ist dunkel. Nur 20 Meter neben einer Siedlung erschiessen von der Provinz Agadir beauftragte Jäger mit Schrotflinten vier Strassenhunde. Die Kugeln verwunden einige nur, sie ziehen sich zum Sterben zurück. Sie tragen Ohrmarken der Schweizer Stiftung Tierbotschafter.ch. So berichtet es ein lokaler Helfer anonym in einer Mitteilung, die die Organisation verschickt hat.

Deren Präsidentin, die Birmensdorferin Brigitte Post, muss sich in der Schweiz machtlos die Fotos und Videos ansehen, die ihr Tierschützer aus Marokko schicken. «Diese, man kann es nicht anders sagen, Massaker sind eine Katastrophe», sagt Post. In den letzten zwei Jahren hat ihre Organisation über 1000 Hunde kastriert und gegen Krankheiten wie Tollwut geimpft. Dabei hat die Stiftung mit den Behörden der Stadt Agadir zusammengearbeitet. Die Regierung bezahlte die Hälfte des Hilfsprogramms, das insgesamt bisher umgerechnet rund 100'000 Franken gekostet hat.