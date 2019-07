Das nächste Züri-Fäscht findet vom 1. bis 3. Juli 2022 statt. Geschäftsführer Roland Stahel übergibt die Leitung des Volksfestes nach 35 Jahren und elf Ausgaben an Jeannette Herzog. Die Touristikerin ist seit fünf Jahren beim Züri-Fäscht dabei als Projektleiterin und stellvertretende Geschäftsführerin. Sie wird die erste Frau an der Spitze des Stadtfestes sein. (sda/liz)

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurden ausserdem jeweils je ein gutes Dutzend berauschte Personen in die Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle gebracht.

In der Nacht auf Sonntag ging es brutaler zu und her: Ein Unbekannter brachte kurz vor 4.30 Uhr einen 16-Jährigen zum Sanitätsposten beim Zürichhorn. Dieser wurde mit schweren Stichverletzungen ins Spital gebracht und sofort operiert. Unter anderem wurden zudem zwei junge Männer verhaftet, die mehrere gefälschte 100-Franken-Noten auf sich trugen.

Rege genutzt wurden die öffentlichen Verkehrsmittel. Vor allem am Bahnhof Stadelhofen war das Passagieraufkommen nach den beiden Feuerwerken am Samstag sehr gross. Kundenlenker dosierten kurzzeitig den Zugang zu den Perrons, um gefährliches Gedränge zu vermeiden. Die SBB und der ZVV boten in beiden Festnächten über 600 Extrazüge und mehr als 3000 zusätzliche Tram- und Bus-Verbindungen an.

Latin-Orchester, Tanzgruppen, Bands und DJs brachten mit ihren Auftritten auf der Bühne vor der Fraumünster ein Stück Lateinamerika in die Limmatstadt. Die Gruppen unterhielten auch abseits der Bühne. Diverse Sambaschulen zogen trommelnd durchs Gelände und animierten zum Mittanzen. Einziger Wermutstropfen waren die engen Platzverhältnisse. Zu später Stunde war Tanzen trotz mitreissender Musik aufgrund des Gedränges kaum mehr möglich. Mehr Platz bot da die Zona Latina bei der Sukkulenten-Sammlung. Wer den Weg bis zum Strandbad Mythenquai auf sich nahm, wurde zudem mit einer Auswahl an kolumbianischen und peruanischen Leckerbissen sowie Live-Musik belohnt. (sib)

Enrique Iglesias’ Hit «Bailando» ertönt, die Menge beginnt zu kreischen. Festbesucherinnen und -besucher halten ihre Caipirinhas in die Höhe und singen lauthals den Refrain. Der Münsterplatz ist rappelvoll. Das Latin-Festival Caliente nahm ihn in Beschlag. Normalerweise wird das jährlich stattfindende Festival an der Langstrasse durchgeführt. Nun gastierte es im Herzen der Altstadt.

Sie finden wohl selten so viel Brot im Wasser wie am Sonntagmorgen: Schnatternde Schwäne geniessen das Züri-Fäscht, wie ein Morgenspaziergang zeigt. An Land ist es still. Bei der Rentenanstalt spritzt der Bahnbetreiber das Riesenkettenkarussell sauber, die Hüpfburg nimmt Form an. Die Abfallberge türmen sich und warten auf die Putzequipen. Nur aus dem Zelt der katholischen Kirche am General-Guisan-Quai tönen Alphornklänge und Gesang derjenigen, die sich zwischen «Paradies-Lounge» und «Höllen-Bar» zum Morgenlob versammelt haben.

Am See sind Familien unterwegs und hie und da ein Überbleibsel vom Vorabend, wie die jungen Männer, die alle Passanten grüssen, obwohl ihnen die Worte nur noch schleppend über die Lippen kommen. Auf der Limmat fährt ein Drachenboot zum Takt der Trommel. Um 10 Uhr setzt sich das Riesenrad auf dem Sechseläutenplatz in Bewegung – ohne Passagiere. Dann durchbricht die Züri-Fäscht-Speakerin die Stille, es riecht nach Grillspiessen, die Gassen füllen sich, das Fest wird zum Fest. (kme)







