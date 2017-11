Ein Sprecher der Justizdirektion hält auf Anfrage fest, dass diese am Strafverfahren nicht beteiligt war: Sowohl die Ombudsstelle, die im Juli 2015 die Strafanzeige gegen Leimgrübler einreichte, als auch die Staatsanwaltschaft arbeiten unabhängig. Aber trotzdem: Wie nimmt sie das Urteil auf? «In der Sache hat die Direktion zur Kenntnis genommen, dass die Stimmberechtigten des Bezirks Dietikon am 21. Mai 2017 einen eindeutigen Entscheid gefällt haben», richtet der Direktionssprecher hierzu aus. An besagtem Datum gewann Simon Hofmann (FDP) die Statthalter-Wahl gegen Leimgrübler. Mehr will die Justizdirektion nicht sagen. Es liegt aber auf der Hand, dass sie Leimgrüblers Pflichtverletzungen weiterhin nicht als «Bagatellen» sieht.

Wie auch immer man die Affäre nennen will – sie läuft weiter. Am 17. November könnte Muriel Pestalozzi – eine der zwei Whistleblowerinnen, die bezüglich Leimgrübler auf die Ombudsstelle zugegangen war – den Prix Courage des «Beobachters» gewinnen, was im Limmattal je nach Meinung für Begeisterung oder Entsetzen sorgen würde.

Zudem ist Gregor Biffiger, der Aargauer alt SVP-Grossrat und Präsident des Gewerbeverbands Limmattal, unter anderem wegen Verleumdung oder zumindest übler Nachrede angeklagt. Er hatte 2016 in einem Editorial der «Limmattaler Gewerbezeitung» die Namen der Whistleblowerinnen publiziert und sie der falschen Anschuldigung bezichtigt. Der Gerichtstermin steht noch aus.