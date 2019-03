Die pittoreske Natur hat hier ihren ganz eigenen Charme. Überwachsene Bäume säumen den idyllischen Seitenarm der Limmat. Ein filigraner Eisvogel fliegt vorbei. Die Blätter im Wald scheinen im Einklang mit den vorbeifahrenden Autos im Hintergrund zu rauschen. Die vielen zwitschernden Vögel erhalten plötzlich Unterstützung von einer vorbeiziehenden Krankenwagensirene.

Obwohl die Autobahn nur einen Steinwurf entfernt ist, befindet man sich beim Fischerhüsli des Fischervereins Kloster Fahr mitten in paradiesischer Natur.

Einige Mitglieder sind am Donnerstagabend dem Aufruf von Thomas Hofstetter gefolgt und helfen, den jährlichen Fischbesatz durchzuführen. Jeden Frühling organisiert Bewirtschafter Hofstetter das Aussetzen von jungen Bachforellen im Revier des Vereins, das sich von der Grenze zu Zürich bis zum Bahnhof Glanzenberg erstreckt.

Alle Neuankömmlinge werden beim Fischerhüsli zunächst lautstark von den schreienden Pfauen auf dem Nachbarsgelände begrüsst. Arthur Neukom hat in einem mit Sauerstofftank verbundenem Trog die zwei Zentimeter langen Fische, die seit zwei Wochen mit Plankton gefüttert worden sind, mitgebracht.

Zusammen mit Walter Ruf betreibt er die Fischzucht Sihlmatt. «Dieses Jahr haben wir nicht so viele Jungforellen, vielleicht so 100 000», sagt Neukom. In anderen Jahren können es auch 200 000 bis 250 000 Fische sein. Die Zahlen zeigen, dass falsche Romantik hier fehl am Platz ist. «Die Überlebensrate liegt im Promillebereich», sagt er. Einige Fische finden nicht genug Nahrung und viele enden gleich selbst als Nahrung für andere Fische und Vögel.

Eine kurze Autofahrt später in Oberengstringen an der Grenze zu Zürich: Am oberen Ende des vereinseigenen Reviers hat Neukom einen Eimer mit Fischen aus dem grossen grünen Trog gefüllt. «Solange sie ruhig und am Boden bleiben, geht es ihnen gut», sagt er.