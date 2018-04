Diesen Tanzstil bevorzugt die 16-jährige Désirée Guler gegenüber dem zeitgenössischen Tanz. «Aber natürlich tanze ich alles gerne», fügt sie schnell an. Mit neun Jahren kam die aus Oberhasli stammende Tänzerin an die Schule. Das Ballett-Fieber aber packte sie bereits im Alter von drei Jahren. «Ich durfte beim Ballettunterricht zweier Freundinnen zuschauen. Da ist der Funke gesprungen», sagt Guler. Das entfachte Feuer loderte dermassen stark, dass sie ihre Mutter schnell davon überzeugen konnte, sie auch für den Unterricht anzumelden. Die Lehrerin aber wollte sie erst ab dem vierten Lebensjahr in den Kurs lassen.

Mit dem Training wuchs auch Gulers Leidenschaft. Sie wurde so gross, dass sie zusammen mit ihrer damaligen Ballettlehrerin ihre Eltern schnell von der Berufslehre zur Bühnentänzerin überzeugen konnte. So besuchte sie ab der sechsten Primarschule parallel die Einführungsklasse an der TAZ. Mittlerweile ist Guler im ersten Lehrjahr zur Bühnentänzerin.

Für die Bretter der Welt

Im dritten Ausbildungsjahr beziehungsweise mitten in den Abschlussprüfungen steckt der 18-jährige Vasco Ventura. Auch er kam früh zum Tanzen. Im Alter von sechs Jahren hat er mit Hip-Hop angefangen. «Ich habe mir, bis ich zum ersten Mal getanzt habe, keine Gedanken darüber gemacht», sagt der gebürtige Spanier. «Aber es gefiel mir so gut, dass ich während der Primarschule dann noch mit Ballett angefangen habe.» Der Tanz und die Bühne wurden Ventura quasi in die Wiege gelegt: Seine Mutter ist Tänzerin und sein Vater Choreograf. Das ist ein Bereich, den er selber noch etwas stärker ausleben möchte in Zukunft: «Die tänzerische Kreation fasziniert mich.»