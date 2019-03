Die Freibäder Letzigraben und Seebach öffnen dann am 1. Mai, wie die Stadt Zürich am Mittwoch mitteilte. Die anderen vierzehn städtischen Sommerbäder starten regulär in die Saison am Samstag, 11. Mai.

Die Schliessung der Sommerbäder erfolgt wie bisher gestaffelt. Die ersten Bäder schliessen am 9. September. Die drei Bäder des Pilotprojektes bleiben länger offen: Die beiden Freibäder bis 29. September und das Seebad Utoquai bis 27. Oktober.