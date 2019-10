Yves Bisang wird Leiter Wirtschaftsförderung in der Dienstabteilung Stadtentwicklung. Er tritt seine Stelle am 1. November 2019 in einem 80-Prozent-Pensum an. In dieser Funktion ist er Mitglied der Geschäftsleitung der Dienstabteilung, wie die Stadt Zürich mitteilte. Bisang bringe einen grossen Leistungsausweis und Erfahrung in der Leitung von Grossprojekten und Programmen im internationalen Umfeld mit. (liz)