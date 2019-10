Dubs ist eine von zwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmern und keine Unbekannte: So kämpfte sie sich Anfang Jahr als einzige Schweizerin unter die 50 besten Kandidatinnen von «Germany’s next Topmodel». Dort schaffte sie es aber nicht unter die ersten 40. Sie war nur wenige Sekunden lang am Bildschirm zu sehen.

Einen bleibenden Eindruck hinterliess die Limmattalerin trotzdem. Anders ist es nicht zu erklären, dass Pro Sieben sie nun für «Switzerland’s next Topmodel» aufgeboten hat. Sie ist schon die zweite Aescherin in dieser Show: Vor einem Jahr sorgte die damals 18-jährige Vivienne Oesch aus Aesch bei «Switzerland’s next Topmodel» ebenfalls für Furore. Obgleich sie nicht den Sieg holte, konnte sie von der Show profitieren: So wurden beispielsweise Fotografen auf sie aufmerksam und luden sie zu Shootings ein.