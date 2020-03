Nach Überfall auf Schulhausplatz im Kreis 4: Polizei verhaftet Jugendliche

Die beiden hatten den Jugendlichen angegriffen und ausgeraubt. Wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilte, konnten die mutmasslichen Täter nun verhaftet werden. Der 13-Jährige wurde am Samstag verhaftet, der 14-Jährige am Montag. Die beiden müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten.