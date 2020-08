Motorradfahrer knallt mit Auto zusammen und wird schwer verletzt

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 40-jähriger Mann gegen 23.00 Uhr mit seinem Auto von der Regensdorferstrasse herkommend auf der Frankentalstrasse in Richtung Frankental.

Kurz nach dem Verzweigungsbereich kam es aus unbekannten Gründen zur Kollision mit einem Motorrad, das in die gleiche Richtung unterwegs war. Dabei stürzte der 56-jährige Motorradfahrer und verletzte sich so schwer, dass er in der Folge in kritischem Zustand durch die Sanitäter von Schutz & Rettung ins Spital gebracht werden musste.

Der Unfallhergang ist unklar und wird durch die Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich beigezogen.

Zeugenaufruf:

Personen, die Angaben zum Unfall vom 1. August 2020, gegen 23.00 Uhr auf der Frankentalstrasse, in unmittelbarer Nähe der Verzweigung zur Regensdorferstrasse, Höhe des Rütihofquartiers, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117 zu melden.