Wenn Sandra Lützelschwab-Fehr und Susanne Rathgeb-Ursprung am Sonntag in der reformierten Kirche Schlieren im Zusammenspiel von Klarinette und Orgel das Publikum verzaubern werden, wird dies für beide Musikerinnen eine Premiere sein. Das «Duo Anima» tritt zum ersten Mal in Schlieren auf. Und doch haben die Künstlerinnen ein Heimspiel, schliesslich sind sie beide in der Stadt aufgewachsen. «Wir sind Sandkastenfreundinnen», sagt Lützelschwab lachend.

Nach der Schule verloren sich die beiden aus den Augen und trafen sich erst wieder an der Musikhochschule. Sandra Lützelschwab studierte Klarinette, Susanne Rathgeb Klavier und Orgel. Sie fanden sich zusammen zum gemeinsamen Musizieren und gründeten vor drei Jahren das «Duo Anima». Anima, das ist die Seele, der Atem, erklärt Lützelschwab – und den brauche sowohl die Orgel als auch das Klarinettenspiel.

Vom Musikvirus gepackt

Dass sich die beiden Musikerinnen seit Kindesbeinen kennen, sei wohl auch der Grund für die Vertrautheit beim gemeinsamen Musizieren, sagt Rathgeb. «Wir verstehen uns ohne viele Worte und das ist wichtig beim Zusammenspiel.» Die Orgel war für Rathgeb eine Offenbarung, als sie während der Zeit an der Kantonsschule Urdorf zum ersten Mal Unterricht nahm. Der damalige reformierte Pfarrer und Kantor von Dietikon, Wolfgang Rothfahl, habe sie als Lehrer positiv geprägt und beeinflusst, erinnert sie sich. «Damals hat mich der Musikvirus gepackt und nicht mehr losgelassen. An der Orgel ist mir eine ganz neue Welt aufgegangen.»

Wenn Wolfgang Rothfahl ein Konzert gab, durfte sie die Register ziehen und die Seiten umblättern. «Ich war nervöser, als ich es heute bin, wenn ich selber spiele.» Obwohl ihr Herz für die Klassik schlägt, lässt sich Rathgeb auch gerne auf andere Musikstile ein. «Die Musik spricht immer vom Gleichen. Sie berührt die Seele, egal ob mit Jazz, Klassik, Klezmer oder Pop.»

Stadtjugendmusik weckte Passion

Schon früh entschied sich auch Sandra Lützelschwab für ihr Instrument. «Die Klarinette kann schluchzen, wimmern, jammern und lachen. Sie kommt der menschlichen Stimme am nächsten.» Die Musikerin erinnert sich gerne an ihre Zeit bei der Stadtjugendmusik Dietikon: «Es war eine wunderbare Zeit für mich. Der Zusammenhalt in der Gruppe, gemeinsam ein Ziel zu erreichen, das war mein Einstieg in die Musik.» Beim damaligen Leiter der Stadtjugendmusik, Dalibor Brazda, machte sie ihre ersten musikalischen Gehversuche. Heute gibt sie ihre Passion gerne an die Musikschülerinnen und -schüler der Musikschule Lenzburg weiter und spielt im Ensemble der Camerata Schweiz.