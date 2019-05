Die Polizisten führten am Sonntagabend auf der Schaffhauserstrasse in Neftenbach im 80-iger Bereich eine Geschwindigkeitskontrolle durch, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Dabei erwischten sie kurz nach 20 Uhr einen Richtung Aesch fahrenden Autofahrer, welcher mit 156 km/h die Messstelle passiert hatte.

«Dem 29-jährigen Slowaken wurde der Führerausweis vor Ort entzogen», heisst es weiter. Des Weiteren sei bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland eine Strafuntersuchung eingeleitet worden. (sho)

Aktuelle Polizeibilder: