André Schäppi kann den Schlieremer Stadtrat nicht verstehen. Er bot dem Gremium an, einen letzten Rettungsversuch der schweizweit bekannten, doch sehr kranken Blutbuche im Stadtzentrum zu finanzieren. Doch der Stadtrat winkte ab. «Obwohl auch die Vertreter der IG Blutbuche vom Rettungsversuch überzeugt sind, bleibt der Stadtrat stur», sagt Schäppi enttäuscht.

Im Februar vor einem Jahr wurde der 70- bis 80-jährige Baum versetzt, weil er dem Bau der Limmattalbahn im Weg stand. Diesem Medienereignis ging jedoch eine monatelange Schlacht um die Blutbuche voraus. Die beiden Schwestern Liliane Hagen und Susanne Porchet sammelten gemeinsam über 4600 Unterschriften für den Erhalt des Baums. Gemeinsam mit der Limmattalbahn AG, der Stadt Schlieren und dem Grossbaumverpflanzer BMB Group wurde die Buche schliesslich um rund 170 Meter versetzt. Weil seither die Pflege aber nicht optimal durchgeführt wurde, ist der Baum schwer krank, weshalb er Ende Mai hätte gefällt werden sollen. «Dieses Datum wurde nicht eingehalten, weil ich der Stadt das besagte Angebot machte und der Stadtrat das Unterfangen prüfte», sagt Schäppi.

Schäppi zahlte bereits 2018

Als er vor einigen Wochen von der geplanten Fällung hörte, hat Schäppi, der in der Stadt Zürich wohnt, Baumexperte Ueli Lamprecht kontaktiert. «Er kam zum Schluss, dass eine Rettung möglich ist, wenn die linke, abgestorbene Seite des Baums und die Krone radikal geschnitten werden», so Schäppi. Darüber hinaus müssten die Bodenschnitzel entfernt, ein Verdunstungsmittel gespritzt, ein Schutz gegen UV-Strahlung angewendet und Pilze bekämpft werden. Die dadurch anfallenden Kosten von zwischen 8000 und 10'000 Franken würde Schäppi übernehmen. Er finanzierte auch die Baumverpflanzung, die rund 160'000 Franken gekostet hatte, mit 15'000 Franken mit. «Ich trete persönlich für die Rettung des Baumes ein», sagt er auf Anfrage. Nach einem Treffen mit dem Bauvorstand Stefano Kunz (CVP) und Werkvorstand Andreas Kriesi (GLP) habe sich aber gezeigt, dass die Stadt das Angebot nicht annehmen wolle. Einem Antrag auf Wiedereintreten auf das Geschäft, welchen Kunz an den Gesamtstadtrat gestellt hatte, wurde nicht stattgegeben.