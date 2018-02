Hungerbühler stammt aus dem Kanton Thurgau und hat an den Universitäten Zürich und Basel Geschichte studiert. Vor seiner Tätigkeit für den Baumeisterverband arbeitete er für das Telekommunikationsunternehmen Orange (heute Salt). Hungerbühler ist seit bald zehn Jahren Präsident der CVP Stadt Zürich und seit Juni 2011 im Gemeinderat.

Nach dem Ende der Sommerferienzeit ist Hungerbühler in den Wahlkampf gestartet. «Seit dem 4. September bin ich praktisch an jedem Arbeitstag frühmorgens, insgesamt an über 100 Tagen, in der Stadt Zürich unterwegs um Leute anzusprechen und Flyer zu verteilen», sagt er.

Wie aus dem Modemagazin

Ebenfalls früh unter die Leute gebracht hat er sein 42-seitiges Wahlmagazin. Statt langer Ausführungen zu seinem Werdegang und politischen Positionen enthält es vor allem Fotos: Hungerbühler im Stadthaus, Hungerbühler am Paradeplatz, Hungerbühler auf dem Sechseläutenplatz, oft telefonierend, meist gut angezogen und nur auf wenigen Bildern fehlt eine Krawatte.

Würde sich die Publikation nicht mit dem Titel «Ihre Stimme zählt» als Wahlwerbung outen, ginge sie glatt als Mode- und Lifestylemagazin durch. «Mein Wahlmagazin ist sicher etwas unkonventionell, aber wir wollten etwas Neues ausprobieren. Zudem beschreiben mich die Bilder durchaus passend. Ich mag Krawatten und telefoniere viel», sagt Hungerbühler und lacht.

«Gleiche Rechte für alle» lautet sein Wahlkampfmotto. Damit meint Hungerbühler nicht nur die Rechte von Minderheiten, sondern auch die Abschaffung seiner Ansicht nach unverdienter Privilegien, die einzelnen Gruppierungen in der Stadt Zürich zugestanden werden. «Bei Hausbesetzungen wie auf dem Koch-Areal beispielsweise ist das Vorgehen des Stadtrates viel zu lasch», sagt Hungerbühler. «Wenn ein Wirt im Sommer einen Stuhl einige Zentimeter zu weit auf das Trottoir hinaus stellt, ist die Polizei schnell zur Stelle und teilt eine Busse aus. Bei Hausbesetzern hingegen drückt die politische Führung in vielen Bereichen beide Augen zu.»

«Sind uns weitgehend einig»

Auch in anderen Themen übt Hungerbühler Kritik an der Arbeit der jetzigen Stadtregierung. «Die Zusammenlegung der Direktionen der beiden Stadtspitäler beispielsweise haben wir im Gemeinderat schon vor Jahren vergeblich gefordert. Es hiess immer, das gehe aus diesen und jenen Gründen nicht. Und jetzt, wo der Druck angesichts der schlechten finanziellen Entwicklung bei den Stadtspitälern hoch genug ist, geht es plötzlich doch.» Der Stadtrat habe hier viel zu lange zu wenig Führungsqualitäten an den Tag gelegt.

Hungerbühler soll als Nachfolger des zurücktretenden Gerold Lauber den Sitz der CVP im Stadtrat verteidigen. Ohne starke Unterstützung der Wählerinnen und Wähler der anderen bürgerlichen Parteien wird das schwierig. «In den städtischen Themen sind wir uns im bürgerlichen Lager grundsätzlich einig», sagt Hungerbühler. In Einzelfragen gebe es natürlich Abweichungen. «Wenn das nicht so wäre, könnten die drei Parteien ja gleich fusionieren.»

Hungerbühler räumt ein, dass das erklärte Ziel der Bürgerlichen, die Mehrheit im Stadtrat zu erringen, hoch gesteckt ist. «Natürlich wird das schwierig. Aber wir treten an, um zu gewinnen.» Falls er in einen weiterhin links-grün dominierten Stadtrat gewählt würde, könne er sich aber wohl mit der Situation arrangieren. «Im Vordergrund stehen so oder so die Interessen der Stadt.»