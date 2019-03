Am Sonntagmorgen, gegen halb sechs Uhr, griff ein 47-jähriger Mann an der Häringstrasse im Zürcher Kreis 1 drei Passanten mit einer Eisenstange an. Sie konnten sich jedoch unverletzt in der Liegenschaft Häringstrasse in Sicherheit bringen. Der Angreifer wurde daraufhin vor dem Haus seinerseits von einem unbekannten Mann attackiert.

Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde ins Spital gebracht. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Kantonspolizei Zürich auf der Nummer 044 247 22 11 zu melden.

Die aktuellen Polizeibilder: