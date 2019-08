Zwischen 1500 und 2000 Angestellte werden ab 2022 auf dem Gelände der ehemaligen NZZ-Druckerei in Schlieren arbeiten. Mit der neuen Nutzung erhält das Areal auch ein neues Image. Die Immobilienentwicklerin Swiss Prime Site vermarktet das Projekt unter dem Akronym JED, das für «join» (teilnehmen), «explore» (erforschen) und «dare «(sich trauen) steht. Von zwei Mietern ist bereits heute bekannt, dass sie gemeinsam rund 70 Prozent der 20'000 Quadratmeter Nutzfläche in den umgenutzten Gebäuden belegen werden. So verlegt das Schlieremer Innovationsunternehmen Zühlke seinen Sitz vom Rietbach-Quartier in die ehemalige Druckerei. Das Immobilienunternehmen Halter wechselt seinen Sitz von der Zürcher Hardturmstrasse nach Schlieren. Erweitert wird die Nutzfläche mit einem prestigeträchtigen Neubau auf 34'000 Quadratmetern.

Gianfranco Basso von der Swiss Prime Site ist federführend beim JED-Projekt. Heute sitzt er in der Geschäftsleitung der Immobiliengesellschaft, bis vor vier Jahren trieb er für Halter unter anderem die Entwicklung des Rietbach-Quartiers voran. Schlieren kennt er also wie seine Westentasche, wie sich im Gespräch herausstellt.

In Schlieren wird der Raum knapp. Vertreter der Wirtschaft verlangen sogar, den Bau von Hochhäusern zu erleichtern. Warum baut die Swiss Prime Site hier auf dem ehemaligen NZZ-Areal nicht in die Höhe?

Gianfranco Basso: Ohne einen Gestaltungsplan ist dies mit der heutigen Bau- und Zonenordnung nicht möglich. Je nach politischer Stimmung kann es lange dauern, bis ein Gestaltungsplan rechtskräftig ist. Unser Ziel war es stets, dass der Grossteil des Areals bis 2020 bezugsbereit ist – das Risiko einer Verzögerung wegen langwieriger Planungs- und Bewilligungsprozesse wollten wir daher nicht eingehen. Nicht zuletzt weil rund 70 Prozent der umgenutzten Flächen bereits vermietet sind.

Sie preisen JED als neues Zentrum des Wissenstransfers, der Innovation und des Unternehmertums an. Was meinen Sie genau damit?

Dem ganzen Projekt liegt ein Stichwort zugrunde: Community. Die Menschen, die bald auf dem ehemaligen NZZ-Areal tätig sind, haben dank der Architektur die Möglichkeit, sich zu treffen. Geht es nach unseren Idealvorstellungen, lernen sich Mieter kennen, tauschen sich aus, entdecken Synergien und entwickeln so eine offene Haltung. In Teilbereichen könnte so eine Zusammenarbeit entstehen.

Mit welchen Mitteln erzielen Sie das?

Jedes der drei Gebäude – wir nennen sie Kopfbau, Hallenbau und Neubau – verfügt über viele öffentliche Zonen im Innen- und Aussenbereich, wo sich die Angestellten über den Weg laufen und austauschen können.