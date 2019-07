Basil Caduff sitzt an seinem Schreibtisch und blickt aus dem Fenster auf die Sommerwiese. Sein Kittel hat denselben Weisston wie die Möbel und die Wände in seinem Büro. Einzig die blau-karierte Krawatte sticht hervor. «Ich habe schon ein bisschen ausgemistet. Lange dauert es ja nicht mehr», sagt der Chefarzt der medizinischen Klinik des Spitals Limmattal. Ende Juli heisst es Abschied nehmen. Dann wird der 64-Jährige pensioniert. Über 30 Jahre lang arbeitet Caduff bereits im «Limmi». Zunächst war er zwei Jahre als Oberarzt, danach sechs Jahre als Leitender Arzt und Chefarzt-Stellvertreter in der medizinischen Klinik tätig. Seit 1996 wirkt er als Chefarzt der medizinischen Klinik. Die Ära Caduff im «Limmi» geht bald zu Ende. Freuen Sie sich auf den neuen Lebensabschnitt? Basil Caduff: Ich habe gemischte Gefühle. Ich freue mich. Gleichzeitig ist eine so grosse Veränderung im Leben immer mit Anspannung verbunden. Meine Arbeit war über all die Jahre sehr intensiv. Seien es die Betreuung von Patienten, Personalführungsaufgaben oder die Spitalleitung. Ich habe keine 42-Stunden-, sondern 50- bis 70-Stunden-Wochen. Darum gehe ich mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge. Was werden Sie vermissen? Mein Team. Die Menschen, mit denen ich täglich Probleme löste und das teilweise seit über 20 Jahren. Fehlen wird mir auch der abwechslungsreiche Tagesablauf. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass kein Tag gleich ist wie der andere. Es gibt aber auch Dinge, die ich gar nicht vermissen werde. Und das wären? Etwa Personalführungsaufgaben, die zum Teil in so einem komplexen System wie einem Spital schwierig sind. Wenn sich zum Beispiel Ärzte Geräte wünschten und ich entscheiden und argumentieren sollte, ob sich das lohnt und ob es finanziell möglich ist. Das sorgte manchmal für Diskussionen.

Ich habe Wert darauf gelegt, dass ich freundlich zu allen bin – ob Direktor oder Reinigungskraft. Basil Caduff, Chefarzt der medizinischen Klinik

Froh bin ich auch, dass ich bald keine Krawatte mehr anziehen muss. Ich war damals ziemlich jung, als ich Chefarzt wurde und man legte mir nahe, eine Krawatte anzuziehen, damit ich älter und seriöser wirke. Wenn ich heute im «Limmi» anfangen würde, würde ich keine Krawatte mehr tragen. Aber weil ich so begonnen habe, will ich das bis zum Schluss durchziehen. Mit einer speziellen Krawatte machten Sie sogar von sich reden. Ja, das Schweizer Fernsehen kam einmal vorbei und wollte eine Auskunft. Es ging um die Grippewelle. Ich hatte an diesem Tag eine goldgelbe gerippte Krawatte an. Nachdem das Interview in der Tagesschau ausgestrahlt wurde, meldeten sich zig Personen bei mir und sprachen mich auf die Krawatte an. Niemand erinnerte sich daran, was ich gesagt hatte, alle hatten nur diese blöde Krawatte im Kopf. Wie werden die Angestellten des Spitals Limmattal Sie wohl in Erinnerung behalten? Ich hoffe gut. Als jemanden, der Ruhe ins System gebracht hat, auch in hektischen und schwierigen Situationen Gelassenheit an den Tag legte. Zudem habe ich Wert darauf gelegt, dass ich freundlich zu allen bin – ob Direktor oder Reinigungskraft. Ich glaube, das ist mir gelungen. Gab es Situationen in den 30 Jahren, die Sie besonders gefordert haben? Ja, die gab es. 2003, 2010 und 2012 waren kritische Jahre fürs Spital. 2003 geriet das «Limmi» finanziell in Schieflage. Wir mussten Korrekturmassnahmen einleiten. Das heisst, es gab Umstrukturierungen und etwa 30 Entlassungen. Eingeweiht waren nur der Verwaltungsratspräsident des Spitalverbands, der Verwaltungsdirektor, die Pflegedirektion und ich. Wir mussten mit einer externen Firma Massnahmen definieren. Es war extrem belastend, dass wir mit niemandem darüber reden durften. Doch die Anstrengungen haben sich gelohnt. Die Umstrukturierung war nachhaltig. Das Spital steht seitdem finanziell gut da. Was passierte in den anderen kritischen Jahren? 2010 gab es Bestrebungen, das «Limmi» teilweise zu privatisieren. Nicht alle Mitglieder des Zweckverbands Spital Limmattal waren begeistert und die Idee wurde verworfen. Das führte dazu, dass der Verwaltungsratspräsident, der Spitaldirektor und zwei Chefärzte das Spital verliessen. Für uns Zurückgebliebenen war das eine schwierige Zeit, da die Führung auf noch weniger Leute verteilt war. 2012 war ebenso ein schwieriges Jahr, weil der Urdorfer Gemeinderat den Austritt aus dem Spitalverband Limmattal plante. Die Urdorfer Stimmberechtigten sprachen sich glücklicherweise für den Verbleib im Spitalverband aus. Es war ein schönes Gefühl auf der Tribüne in der Zentrumshalle Urdorf zu sitzen und zu sehen, dass aus der Menge von über 650 Personen nur ein paar wenige Hände hochschnellten, als es um die Befürwortung des Austritts ging. Die Situation nahm also doch noch ein gutes Ende. Welche Erfolgsgeschichten haben Ihre Zeit geprägt? Dass wir es nach all diesen Tiefs trotzdem wieder nach oben geschafft haben. Eine der grössten Erfolgsgeschichten ist aber sicher der Neubau des Spitals. Es steckt so viel Arbeit dahinter. Vier Jahre waren wir am Planen und Organisieren. Der Umzug ging in drei Wochen über die Bühne. Sehr viele Leute in diesem Haus haben in dieser Zeit extrem viel geleistet. Wie hat sich das Gesundheitswesen während Ihrer Zeit am Spital verändert? Die technischen Möglichkeiten haben extrem zugenommen. Neue Behandlungsmethoden erlauben uns, viel schneller zu arbeiten und führen dazu, dass Patienten viel weniger lang im Spital bleiben müssen. Früher blieb ein stationärer Patient in der medizinischen Klinik im Schnitt 20 Tage im Spital, heute sind es nur noch gut 6 Tage. Bei einem Herzinfarkt werden die Herzkranzgefässe heutzutage mit einer Kathetertechnik geöffnet, um so möglichst viel des Herzmuskels zu retten. Früher gab man dem Patienten Blutverdünner und verordnete Bettruhe.