Eine 93-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Volketswil schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Mann fuhr am Freitagvormittag mit seinem Lastwagen auf einem Vorplatz rückwärts. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr er dabei die Frau an, die hinter dem Lastwagen stand. Sie erlitt gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei schwere Kopfverletzungen. (sda)