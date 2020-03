Kunst- oder Echtpelz? Limmattaler Tierschützerin begrüsst Deklarationspflicht

Auf dem Etikett sollen die Käufer künftig auf einen Blick erkennen, ob es sich um einen Kunst- oder einen Echtpelz handelt. «Sicher ist es gut, dass den Leuten bewusst wird, was Pelz ist und was nicht», sagt Heidi Illi, Vorstandsmitglied vom Tierschutz Limmattal-Säuliamt. Man könne heute den Pelz so gut imitieren, dass viele Konsumenten verwirrt seien, was denn nun echt und was fake sei.

Künftig soll auf dem Etikett auch die Art der Pelzproduktion zu lesen sein. Wenn ein Pelz etwa aus der Fallenjagd oder der Käfighaltung mit Gitterböden stammt, einer Jagd- beziehungsweise Haltungsform, die dem Schweizer Tierschutz- oder Jagdgesetz widerspricht, müssen die Hersteller dies entsprechend auf dem Kleidungsstück vermerken. Ist es nicht möglich, zuverlässige Informationen über die Gewinnungsart der Pelze und Pelzprodukte zu erhalten, könne auch die Deklaration «Gewinnungsart unbekannt – kann aus einer in der Schweiz nicht zugelassenen Haltungs- oder Jagdform stammen» verwendet werden, schreibt der Bundesrat. Illi begrüsst diese Präzisierung.