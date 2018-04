Alle anderen Votanten – darunter auch die Limmattaler Kantonsräte von SVP, FDP, CVP, BDP, GLP und SP – sprachen sich klar gegen die Initiative aus. Wiederholt wurde betont, beim Projekt Limmattalbahn handle es sich um ein Gesamtverkehrskonzept.

Ein Ja zur Initiative würde auch Strassenbaumassnahmen im Umfang von 136 Millionen Franken stoppen, mit denen etwa die Zentren von Schlieren und Dietikon vom Durchgangsverkehr entlastet werden sollen.

Wachstum kommt auch ohne Bahn

Es gelte die Demokratie hochzuhalten, sagte Christian Lucek (SVP, Dänikon). "Der Entscheid wurde gefällt und ist zu akzeptieren." Das Volk habe Ja gesagt, meinte auch Felix Hoesch (SP, Zürich). Er habe Verständnis für lokale Sorgen - aber die generelle Wachstumskritik greife zu kurz. "Für das Wachstum ist nicht die Limmattalbahn verantwortlich."

"Es gibt keine neuen Fakten oder Erkenntnisse", hatte zudem KEVU-Sprecherin Schaffner ausgeführt. Das Limmattal ist gemäss kantonaler Planung eine der am stärksten wachsenden Regionen im Kanton Zürich. "Mit der Ablehnung der zweiten Etappe der Limmattalbahn werden die Verkehrsprobleme der Region nicht gelöst, sondern verschärft." Die Region brauche eine überzeugende Verkehrslösung, die auch den öffentlichen Verkehr berücksichtige.

Der Kanton habe das Limmattal als Wachstumsregion definiert, sagte Ivo Koller (BDP, Uster). Eine Konsequenz daraus sei die Stadtbahn. Wachstum generiere Mehrverkehr, führte auch Daniel Sommer (EVP, Affoltern am Albis) aus. Dieser müsse mit einem Gesamtverkehrskonzept aufgefangen werden.

"Millionenschweres Abstellgleis"

Ein Stopp der Limmattalbahn käme einem Schildbürgerstreich gleich, sagte Andreas Geistlich (FDP, Schlieren). So gingen bereits getätigte Ausgaben in die Projektierung verloren, übrig bliebe ein halbfertiges Projekt. Das sahen auch die Grünen so: "Die Initianten wollen aus einem Zukunftsprojekt ein millionenschweres Abstellgleis machen", sagte Thomas Forrer (Erlenbach).

Der Regierungsrat hatte sich bereits im vergangene November für eine Ablehnung der Volksinitiative "Stoppt die Limmattalbahn - ab Schlieren" ausgesprochen. Die Bevölkerung habe im November 2015 im Wissen um die Argumente der Gegner die Kredite "im Sinne einer zukunftsgerichteten Planung für die nachfolgenden Generationen" gutgeheissen.

Erste Etappe im Bau

Die erste Etappe der Limmattalbahn wird derzeit erstellt. Die Strecke vom Farbhof in Zürich-Altstetten bis Schlieren soll – als Verlängerung der Tramlinie 2 – im September 2019 eröffnet werden.

Der Baustart für die zweite Etappe ist Mitte 2019 vorgesehen. Das Projekt sei derzeit terminlich und kostenmässig auf Kurs, wie Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) im Rat sagte.

Für Dezember 2022 ist die Inbetriebnahme der gesamten Strecke zwischen den Bahnhöfen Altstetten und Killwangen-Spreitenbach geplant - sofern die Zürcher Stimmbevölkerung die Initiative wie der Regierungs- und Kantonsrat ablehnt.