Gina Schibler, Pfarrerin in Volketswil, findet, die reformierte Kirche habe bisher zu wenig für das Klima getan. Man sollte bei den Liegenschaften, den kirchlichen Reisetätigkeiten oder dem Beheizen der Kirchen ansetzen und damit als gutes Beispiel vorangehen. Auch könne die Kirche die Religion als Quelle der Hoffnung aufzeigen angesichts der Resignation beim Klimawandel. Zudem kritisiert die 63-Jährige, dass sich die Zürcher Landeskirche in den letzten Jahren im Rahmen von Kirchgemeinde plus zu stark darauf konzentriert habe, grösser zu werden. Eine Kirchgemeinde mit 10 000 Personen macht für sie keinen Sinn. Vielmehr müsse man das Profil der Gemeinden stärken, denn diese lebten im Kleinen. Sie würde statt Strukturen Inhalte und Chancen in den Fokus rücken. Schibler, die sich während 15 Jahren als Studienleiterin im Bildungszentrum Boldern für feministische Theologie einsetzte, ist der Ansicht, dass es 500 Jahre nach der Reformation Zeit sei für eine Frau an der Spitze der Landeskirche.

Marcus Maitland, Pfarrer in Hittnau, will die vitalen Gemeinden fördern, damit sie sich weiterentwickeln können. Auch er kritisiert den Reformprozess Kirchgemeinde plus, allerdings seien Fusionen nicht per se schlecht. Es brauche aber auch kleinere Gemeinden, da bestimmte Kompetenzen vor Ort gefördert werden müssten. Welche das seien, wisse jede Gemeinde am besten. In der Vielfalt liege die Chance, sonst gingen die Mitverantwortung und Identifikation verloren. Zudem will er die theologischen Kompetenzen in den Kirchgemeinden fördern. «Mir schwebt ein gemeinsamer Findungsprozess vor, um zu entdecken, wer wir sind», sagt der 52-Jährige. Als langjähriger Pfarrer und ausgebildeter Supervisor könne er gut vermitteln, etwa zwischen Frommen und weniger Frommen. Er wolle keine One-Man-Show bieten, sondern höre zuerst zu, bevor er etwas unternehme. Er will verhindern, dass der Reformprozess – wie in Deutschland geschehen – zu noch mehr Kirchenaustritten führt. (kme)