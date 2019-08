Mit unendlich grossem Stolz trugen am letzten Montag viele Kinder ihren brandneuen Tornister erstmals zur Schule. Gefüllt mit dem Etui – ein Geschenk der Gotte –, mit einem Taschenrechner – ein Geschenk des Göttis, der von Schule echt keine Ahnung mehr hat –, mit einem liebevoll zubereiteten Znüni – ein Werk des Vaters, dem selbsterklärten Weltmeister der gediegenen Zwischenverpflegung. Gefüllt aber auch mit gut gemeinten Wünschen. Und nicht zuletzt mit den Hoffnungen der ganzen Familie. «Wenn das nur gut kommt!», werden wohl vor allem diejenigen gedacht haben, die mit gemischten Gefühlen auf ihre eigene Schulzeit zurückblicken. Wie zum Beispiel der erwähnte Götti, der wegen seiner Streiche nicht immer nur beliebt war.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung, kurz bfu, hat sich für dieses Grossereignis einen ganz besonderen Slogan ausgedacht: «Achtung! Kinder überraschen. Rechnen Sie mit allem!» Dass dabei in erster Linie an den Schulweg gedacht wurde, versteht sich von selbst. Der Spruch, der unendlich viele Plakate ziert, richtet sich demnach an die Automobilsten. Vor allem an die kinderlosen, die keine Ahnung haben können, was der letzte Montag für viele der lieben Kleinen bedeutete.