Die Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, die Vorlage im kommenden Juni vor die Gemeindeversammlung zu bringen und die Bevölkerung entscheiden zu lassen — so wie es der Gemeinderat eigentlich vorhatte —, verneint Haering. «Wer kommt denn schon an eine GV? Das ist nicht das Volk. Das sind in der Regel ungefähr 50 Leute, die sich für eine Sache mobilisieren lassen, um ihre Partikularinteressen durchzusetzen.»

Für Haering ist es zudem nicht einsichtig, warum die Parkplätze in mehr als 200 Metern Entfernung vom Bahnhof gebührenpflichtig werden sollen. «Die Distanz ist zu gross, die Parkplätze sind für Pendler gar nicht attraktiv», findet er. Deshalb versteht er auch nicht, warum der Gemeinderat die drei Parkfelder Fussballplatz Breite (15 Plätze), das Schwimmbad Geren (160 Plätze) und den Kiesplatz beim Gemeindezentrum (90 Plätze) im Visier hatte. Diese Plätze würden vor allem von Birmensdorfern genutzt, die «ihre Gebühren für die Strasse bereits über die Steuern bezahlt haben». Es liege bestimmt am «linken Zeitgeist, gegen den Individualverkehr vorzugehen», so Haering.

Später reagieren, wenn nötig

Erfreut zeigte sich auch Stefan Gut, Präsident der örtlichen SVP und Gemeinderatskandidat. Seine Partei hatte sich zusammen mit der FDP gegen das Parkierungskonzept eingesetzt. «Die Argumente, welche die Gegner bei der Vernehmlassung eingegeben haben, waren für den Gemeinderat wohl doch zu schwerwiegend», erklärt er sich die Kehrtwende. Sie kommt auch für ihn überraschend. «Vor einem Monat hatte es noch ganz anders getönt.» Am meisten stört ihn, dass der Gemeinderat keine offizielle Erhebung veranlasst hat, um das Phänomen der Fremdparkierer zu erheben.

Eigene Stichproben an neuralgischen Stellen hätten ergeben, dass tagsüber effektiv nur wenige Autos mit Nicht-ZH-Nummernschildern parkierten. «Die Pendler haben ja die Möglichkeit, ihr Auto direkt beim Bahnhof abzustellen», so das Argumentarium der SVP. Dies zwar gegen Gebühr, dafür direkt mit öV-Anschluss. «Wenn das Problem mit den Fremdparkierern zunimmt, kann man immer noch reagieren», findet der SVP-Präsident Gut.

Sicherheitsvorstand Paul Gähler ist allerdings überzeugt, dass der Druck durch die Pendler in naher Zukunft steigen wird. «Die Gegner des Parkierungskonzepts von heute sind die Befürworter von morgen», ist er sich deshalb sicher.