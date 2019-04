Das letzte kantonale Bürgerrechtsgesetz scheiterte im Kanton Zürich 2012 mit Getöse. Damals strebte der Regierungsrat unter Justizdirektor Martin Graf (Grüne) einheitliche Richtlinien in den Gemeinden an. Der bürgerliche Kantonsrat setzte stattdessen aber auf generell höhere Hürden für den Erwerb des roten Passes. In der Folge distanzierte sich die Regierung von ihrer ursprünglichen Vorlage. Diese erlitt ebenso Schiffbruch wie ein noch schärferer Gegenvorschlag der SVP.

Seither operiert der Kanton Zürich in der Einbürgerungsfrage mit Verordnungen. Diese sind zwar jeweils den Vorgaben des Bundes angepasst worden, aber eine aktuelle gesetzliche Grundlage fehlte bisher.

Einbürgerungen vereinheitlichen

Jetzt aber unternimmt der Kanton Zürich, diesmal unter Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP), einen neuen Anlauf, eine solche zu schaffen. Und wieder geht es der Regierung darum, die Voraussetzungen für Einbürgerungen zu vereinheitlichen, wie es die Kantonsverfassung von 2005 verlangt. Stark unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde sind beispielsweise die Gebühren.

Viel Gestaltungsspielraum hat der Kanton aber nicht mehr. Das Bürgerrechtsgesetz des Bundes, in Kraft seit Anfang 2018, deckt schon viele Bereiche ab, wie die Regierung in ihrer gestrigen Mitteilung schreibt. Die Bundesvorlage machte die zweite ursprüngliche Absicht der Zürcher Regierung zunichte, Einbürgerungen zu erleichtern. Das Gegenteil ist seither der Fall: Den roten Pass erhalten nur noch Antragsteller mit einer Aufenthaltsbewilligung C, was einer deutlichen Verschärfung gegenüber früher entspricht. Dennoch gibt es Spielraum für die Kantone. Diesen lotete der Kanton in seinem gestern vorgestellten Gesetzesentwurf aus, der in die Vernehmlassung geht. Die wichtigsten Punkte:

Wohnsitzfristen: Der Bund erlaubt den Kantonen Wohnsitzfristen zwischen zwei und fünf Jahren. Der Kanton Zürich schreibt den Gemeinden seit 2018 per Verordnung eine Frist von zwei Jahren vor. Solange müssen Bewerber in einer Zürcher Gemeinde wohnen, bevor sie das Bürgerrecht beantragen können. Für Jugendliche unter 25 Jahren genügt eine Wohnsitzpflicht im Kanton. Man wollte und will ihre Mobilität nicht zu stark einschränken.