In Zürich wurden drei junge Männer festgenommen. Sie sollen versucht haben, das türkische Generalkonsulat in Zürich in Brand zu setzen. Dies teilte die Polizei mit. Die Männer sollen in der Nacht auf Montag gegen 3 Uhr zwei Brandsätze gegen das Gebäude im Stadtzürcher Kreis 6 geworfen haben, was Stadtpolizisten bemerkt hatten. Bei dem Versuch, das Gebäude anzuzünden, geriet eine Hecke in Brand. Dieses Feuer konnte jedoch von den anwesenden Polizisten gelöscht werden. Die Jugendlichen sind im Alter von 17, 18 und 19 wurden festgenommen. Sie versuchten, vor den Polizisten zu flüchten. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, werden die weiteren Ermittlungen von der Kantonspolizei durchgeführt. (sda)